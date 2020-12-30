АРФГ: 23% пенсионеров подписывают финансовый договор, не понимая его сути

Что такое договор ренты, для чего нужна доверенность, зачем обращаться к нотариусу и как в период пандемии нового коронавируса не стать жертвой финансовых мошенников? Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» и Ассоциации развития финансовой грамотности рассказали ФАН об итогах необычного просветительского проекта среди россиян. Смотрите наш видеорепортаж.

«Доверенность — в чем ее слабость? Мошенник на каждом шагу! Если попасть к нему в лапы, о-го-го что за вас провернут!» — заявляет детский голос в видеоролике «Доверенность: плюсы и минусы».

«На все, что говорят вам люди, ответьте: «Я перезвоню» и уточняйте непременно все то, что люди говорят. А покажите-ка мне паспорт, вам незнакомец говорит. А вы ему спокойно фигу показывайте в ответ», — звучат полезные советы от младших старшим.

Шуточные видеоролики на не по-детски серьезные темы набирают просмотры в Сети — в таком необычном формате московские школьники разъясняют старшему поколению правила финансовой безопасности.

«Договор ренты — это такая интересная вещь! Вот есть сосед, который к вашей бабушке оп-оп, нет дистанции полтора метра, он ухаживает за ней, а потом: «Где моя квартирка? Вот моя квартирка!» — восклицает во время интервью корреспонденту ФАН пятиклассник Федор Контанистов.

За год работы социальной кампании «Расскажи бабушке» Общероссийского народного фронта и Ассоциации развития финансовой грамотности герой серии видеороликов практически стал специалистом в вопросах квартирного мошенничества.

«То же самое договор ренты, — добавляет подросток. — Его нужно заключать только в присутствии нотариуса, потому что тебя могут хоп — и обмануть! Моей бабушке пару раз мошенники звонили. Она им: «Нет, не буду с вами говорить». Потому что я ей рассказал, и она все поняла.

«Ты узнал о мошенниках благодаря участию в проекте?» — уточняет корреспондент ФАН. «Да, — отвечает он. — Я призываю всех рассказывать о финансовой безопасности и грамотности родственникам, пожилым и не пожилым. Могут обмануть, и все!»

Тревоги юного просветителя не лишены оснований: по информации BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах порядка 150 млрд рублей. Количество мошеннических звонков в период пандемии нового коронавируса увеличился в два раза, сообщают в Банке России. Больше всего проявляют неосторожность российские граждане старше 60-ти лет. Так, 23% опрошенных АРФГ подписывают договор на оказание финансовых услуг, не понимая его сути, заявили в ассоциации.

«Если мы смотрим на финансовое мошенничество в целом, мы видим, что 30% — это люди старшего возраста. Что касается доверия, давление социальной инженерии — все заканчивается деньгами, вложенными в финансовые пирамиды. Поэтому мы решили провести такую социальную кампанию», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По статистике, в отличие от молодежи, представители старшего поколения более обдуманно принимают финансовые решения. Но именно высокая самоуверенность в вопросах финансовой грамотности и нежелание вникать в работу новой системы финансовых услуг в эпоху цифровизации и делает пенсионеров наиболее уязвимой категорией населения, считает директор ассоциации Вениамин Каганов.

«Чтобы достучаться, просто рассказать — значит, не сделать ничего. Ну послушали, ну спасибо. А дальше поступают так, как привыкли», — констатирует он.

Креативный проект «Расскажи бабушке» оказался востребованным, и за год охватил порядка 3 млн россиян. Видеоролики демонстрировались в 400 многофункциональных центрах госуслуг 65 регионов России. К инициативе подключились 50 учреждений по уходу за пожилыми людьми, 33 некоммерческие организации. Полмиллиона волонтеров провели семинары и лекции. Среди главных тем — правила оформления финансовых бумаг, уловки мошенников, доверие посторонним людям и финансовое планирование.

«Кампания простая: посмотри видео, дай послушать аудио, если человек плохо видит, распечатай, повесь инструкцию на видное место: куда звонить, что делать, какое правило. Это не трудно. Не нужно погружаться, отправлять людей на курсы, это элементарная забота. Лишний повод позвонить своему старшему родственнику», — уверена Евгения Лазарева.

Федор Контанистов озабочен и тем, что двое из тридцати его одноклассников ничего не слышали о финансовой грамотности. Школьник назвал это «плохим показателем».

«Было бы неплохо, чтобы во всех школах России был урок финансовой безопасности и грамотности. Потому что сейчас деньги — это все! Все за ними гонятся, всем это нужно, но об этом в школе ничего не говорится», — сетует он.

На вопрос корреспондента ФАН, что же такое финансовая грамотность, пятиклассник ответил, не раздумывая.

«Умение грамотно распоряжаться своими деньгами», — заявил он. «Ты уже умеешь?» — уточнила корреспондент ФАН. «Да! Я коплю на заветную цель, — ответил Федор. — Очень полезная вещь — делать себе список на месяц или на год того, что ты хочешь потратить, накопить, подарить. Это очень помогает. Ты купил себе майку, а на Новый Год никому не хватило подарки купить!»

В своих финансовых познаниях школьник останавливаться не намерен.

«Впереди много тем. Нужно еще про нотариусов. У них много дел, их роль многие не понимают. Думают, просто смешное слово, — говорит Федор. — Я бы очень хотел, чтобы граждане РФ были больше осведомлены о кредитах, потому что на кредитах можно лишиться всех денег. Я бы очень хотел об этом узнать и поговорить».

К слову, социальная кампания «Расскажи бабушке» стала одним из 500 проектов в АРФГ, посвященных финансовой грамотности. За этот год к «Цифровому балу», «Дням финансовой грамотности в образовательных организациях» и другим форумам, концертам и акциям присоединились больше миллиона россиян. Общественники готовят новые проекты и предложения.

«Мы провели опрос населения. Порядка 2,5 тысяч ответили на вопросы, как они понимают те или иные финансовые термины. Выяснилось, что даже молодежь понимает, мягко говоря, не все. Понятно, над чем надо работать!» — заявил корреспонденту ФАН Вениамин Каганов.

Сотрудники ассоциации и Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина разработали проект «Прибыль слов», в рамках которого дали русскоязычные объяснения заимствованным и сложным для восприятия финансовым терминам. Среди них, например, снифферинг (перехват данных мошенниками) и девальвация (понижение курса национальной или международной денежной единицы по отношению к валюте другой страны).

«Более 200 человек из регионов России предложили, в том числе, как перевести эти слова, — рассказал директор АРФГ. — Проект будет реализован в форме цифрового ресурса, которым можно будет пользоваться удаленно, доступно и бесплатно».

Недавно глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить для пенсионеров ежедневную сумму онлайн-переводов с банковской карты. В ОНФ считают целесообразным позволить населению самому решать, пользоваться этой услугой или нет.

«Многие мошенничества уже свершились, и правоохранительные органы часто не возбуждают уголовные дела, — рассказала Евгения Лазарева. — Для некоторые людей не актуален онлайн-перевод с использованием пластиковой карточки. Они могут добровольно от этого оказаться. Это право может быть предусмотрено. Также нужно создать межведомственную группу среди регуляторов, представителей правоохранительных органов, которые бы помогали менять законодательство. Чтобы случаев списания денег и вопросов, связанных с социальной инженерией и финансовым мошенничеством, стало меньше».

Напомним, обеспечение доступа наиболее уязвимых групп населения к достоверной и надежной информации о финансовых услугах и защите своих прав в качестве их потребителей — задача, указанная в правительственной Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023 годы.

По данным аналитического центра НАФИ, индекс финансовой грамотности россиян к началу лета 2020 года вырос на 2% и составил 12,37 балла. Средний уровень финансовой грамотности демонстрируют 46,8% населения, низкий — 40,8%.