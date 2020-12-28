Little Big отыграются в «новогоднем огоньке» за Евровидение

Группа Little Big приняла участие в съемках «Новогодней ночи на Первом канале». Блогеру Вадиму Манукяну удалось заглянуть на съемочную площадку, эмоциями от увиденного он поделился в своей традиционной колонке на ФАН.

Песня Uno была выбрана в этом году Первым каналом для конкурса «Евровидение-2020», однако из-за пандемии коронавируса Little Big не удалось осуществить свою мечту и поехать в Роттердам. Тем не менее песня смогла покорить сердца европейцев в онлайн-режиме. Она поставила рекорд по просмотрам на YouTube-канале Евровидения, отодвинув с первой ступеньки пьедестала израильтянку Netta. К настоящему моменту российский хит собрал более 170 миллионов просмотров.

Отыграться ребятам из Little Big за упущенное Евровидение все равно удастся. Их мегахит Uno станет настоящим украшением «Новогодней ночи на Первом». Команда будет в полном составе, никого не забыли. Пухляш тоже будет в строю! Помню, как зрители переживали весной, что его не возьмут в Роттердам из-за того, что на сцене одновременно могут находиться только шесть участников. Но на Первом канале таких ограничений нет, поэтому свой зажигательный танец Дмитрий Красилов обязательно продемонстрирует под новогодними елочками.

Солисты группы Илья (Ильич) Прусикин и Софья Таюрская поднимутся вверх на зеркальных шарах, а их музыкальные коллеги разместятся на лестнице. Номер — шикарный. С таким и на Евровидении было бы не стыдно показаться. Мои ощущения от увиденного подсказывают, что пандемия украла у нас верную победу на ежегодном европейском конкурсе песен. Кстати, свое право участвовать в «огоньке» ребята заслужили по праву. Так что на новогоднем шоу в этот раз найдется место всем: и старой гвардии, и молодежи. Между утверждениями «все те же на манеже» и «дорогу молодым», похоже, Первому каналу удалось найти золотую середину.