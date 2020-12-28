Специалист по этикету рассказала, как выбрать правильный подарок на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева уверена, что мода на передаривание подарков, пришедшая к нам с Запада, не приживется в России. Даже если это подарок на такой общий праздник, как Новый год.
«С точки зрения этикета, как очень многое, что приходит к нам с Запада, для нашей ментальности неприемлемо. Мы, наверное, начали подзабывать, но это еще живет в нашем подсознании, подарок — это память о том, кто его подарил. Как этим меняться?» — заявила Татьяна Николаева в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».
По словам эксперта, западные люди прагматичны до крайности, но россияне не будут латать дыры в бюджете с помощью подарка, поскольку помнят, что главный смысл подарка — это память.
«Пусть даже человек в чем-то промахнулся: пусть этот подарок напоминает о нем. Всегда приятно их перебирать и вспоминать о тех днях, которые проведены с этим человеком», — отметила Татьяна Николаева.
По ее словам, выбирая подарок на Новый год, важно думать и о том, кому мы его дарим.
«Хороший подарок — это индивидуальный подарок», — напомнила Татьяна Николаева.
Новый год, считает эксперт, не тот праздник, который требует богатого подарка.
«Не стоит дарить очень дорогие подарки. Хотя если есть такие намерения, душевные порывы останавливать не стоит. Мы думаем, прежде всего, кому мы дарим подарок. Если это человек малознакомый, ни в коем случае не влезаем в личную жизнь. То есть не дарим подарков из предметов гардероба, парфюмерно-косметической серии, а также по уходу за собой. А близким лучше подарить то, что они хотят. И тут главное не ошибиться, иначе обид не избежать», — обращает внимание Татьяна Николаева.