Специалист по этикету рассказала, как выбрать правильный подарок на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева уверена, что мода на передаривание подарков, пришедшая к нам с Запада, не приживется в России. Даже если это подарок на такой общий праздник, как Новый год.

«С точки зрения этикета, как очень многое, что приходит к нам с Запада, для нашей ментальности неприемлемо. Мы, наверное, начали подзабывать, но это еще живет в нашем подсознании, подарок — это память о том, кто его подарил. Как этим меняться?» — заявила Татьяна Николаева в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».

По словам эксперта, западные люди прагматичны до крайности, но россияне не будут латать дыры в бюджете с помощью подарка, поскольку помнят, что главный смысл подарка — это память.

«Пусть даже человек в чем-то промахнулся: пусть этот подарок напоминает о нем. Всегда приятно их перебирать и вспоминать о тех днях, которые проведены с этим человеком», — отметила Татьяна Николаева.

По ее словам, выбирая подарок на Новый год, важно думать и о том, кому мы его дарим.

«Хороший подарок — это индивидуальный подарок», — напомнила Татьяна Николаева.

Новый год, считает эксперт, не тот праздник, который требует богатого подарка.