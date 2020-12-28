В Москве для детей из неблагополучных семей провели новогоднюю елку

Благотворительные фонды организовали новогоднее представление для детей из кризисных семей в честь годовщины I Всероссийского конгресса «Светлое будущее». Как рассказал ФАН член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев, мероприятие направлено на работу с социально-неблагополучными семьями.

«Необходим системный подход к профилактике так называемого социального сиротства, когда органам опеки или же самим родителям приходится отдавать ребенка в специальное учреждение из-за проблем, по тем или иным причинам возникающим в семье», — сказал Кобилев.

Мероприятие призвано расширить горизонты представления детей о существующих профессиях, а также показать им и их родителям возможные направления обучения, рассказал ФАН глава фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев.

«Помимо образовательной функции, мы постарались подарить всем участникам: и детям, и взрослым — ощущение приближающегося праздника, яркие положительные эмоции и воспоминания, призванные сплотить семьи и повысить их шансы на светлое будущее», — прокомментировал он.

Отметим, что детей ожидал новогодний спектакль «Похищение Нового года», где ребята стали непосредственными участниками захватывающей истории о том, как хитроумный магистр Вредер попытался открыть тайны планеты и помешать радостно встретить праздник.

По окончании спектакля состоялся праздничный фуршет, где ребята и их родители попробовали грузинские блюда, приготовленные по старинным рецептам. Также был проведен мастер-класс по технике песочного рисования. Дети не только смогли посмотреть представление, но и на практике попытались создать песочный портрет или картину. После праздничного ужина ребятам и их родителям были вручены новогодние подарки. Затем дети в свободном порядке посетили понравившиеся им игротеки и сделали памятное фото с Дедом Морозом.

Как рассказали ФАН в фонде развития социальных проектов, социально-неблагополучные семьи — это семьи с низким социальным статусом в какой-либо из сфер жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными на них функциями. Их адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и малорезультативно. Часто бывает так, что дети из таких семей попадают в детские дома.