Астролог Любимова рекомендует встречать Новый год в одиночестве

Астролог Инна Любимова рассказала в эфире медиацентра «Патриот», что не только пандемия коронавируса, но и звезды рекомендуют россиянам встретить Новый год в семейном кругу, вдали от больших и шумных компаний.

«Многие сейчас переживают, что сейчас COVID-19, и многие [люди] не имеют возможности встретить Новый год со своими близкими, как им хотелось, берегут старшее поколение. Это тот год, когда по этому поводу переживать не стоит: год Сатурна даже хорошо встречать в одиночестве», — заявила Инна Любимова в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?».

Идеальной локацией для встречи Нового года, по ее словам, является домик в горах, но у кого такой возможности нет, можно спокойно встречать Новый год и дома.

«Главное сделать фокус на себе», — рекомендует астролог.

По ее словам, новогодняя ночь очень важна тем, что в это время огромное количество людей загадывают желания и отправляют их в космос.

«Это огромная сила коллективного разума, сильного намерения, поэтому это очень сильное время. Но нам важно в эту ночь правильно расположить символы уходящего года. Это год Луны по западной астрологии, поэтому он был такой эмоциональный и домашний, и также год Крысы, поэтому всех сильно волновал финансовый вопрос. Следовательно, нам важно расположить символы года, которые еще будут действовать, но также расположить к себе и наступающие символы: год Сатурна и Белого Металлического Быка по восточной астрологии. Поэтому в новогоднюю ночь нам надо их подружить», — считает Инна Любимова.

Для этого, астролог, рекомендует правильно одеться и поставить на стол правильные блюда.

«Лучше исключить в одежде красный цвет и золотой, а включить цвет мокрого асфальта, сизый и белый металл. Это может быть серебро и белые шарики», — отметила она.

Отдельно астролог рекомендует обратить внимание на маникюр, потому что Сатурн покровительствует ногтям.

«Важно, чтобы они были накрашены в правильный цвет», — советует Инна Любимова.

Астролог рекомендует для украшения дома вместо елки купить пихту. Пихта — такое астрологическое дерево, которое исполняет желание. Украсьте ее шарами подходящих шаров и добавьте побольше огней — наступающие символы это очень любят, пояснила Инна Любимова.

На праздничный стол астролог рекомендует поставить сыр, как символ крысы, и не рекомендует говядину, чтобы не обидеть наступающий символ. Главным украшением стола, по ее мнению, может быть все, что подается на льду.

«Это очень любит Сатурн, например, морепродукты. Кстати, мороженное — главный десерт наступающего года», — обращает внимание Инна Любимова.

По словам астролога, если правильно встретить Новый год, в будущем году будет легче справиться с любыми невзгодами.