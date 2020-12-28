Лига безопасного Интернета попросит СК проверить данные о домогательствах в TikTok

Москва, 28 декабря. Эксперты Лиги безопасного Интернета обратятся в Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о сексуальном домогательстве со стороны продюсера московского тикток-хауса Александра Исамбаева к парням-блогерам. Об этом ФАН сообщила директор организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

«TikTok — одна из самых востребованных площадок у российских детей. Появление в этой среде педофилов — тревожный сигнал. Лига безопасного Интернета направит 28 декабря обращение в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны продюсера, содержащуюся в видеорасследовании», — рассказала ФАН Мизулина.

Напомним, 25 декабря в соцсетях было опубликовано громкое расследование, в котором несколько российских тиктокеров, в том числе Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет) и Даня Черкасов (20 лет), заявили о домогательствах со стороны основателя проекта Lemonad House Александра Исамбаева к жителям дома тиктокеров.

Видеорасследование на данный момент посмотрели более 2,2 млн человек. Его авторы заявляют об угрозах физической расправы со стороны Исамбаева и неизвестных лиц. Об этом они рассказали в ходе общения с директором Лиги безопасного Интернета.