Онищенко указал на опасность для РФ отказа Китая от российской рыбы из-за COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко с тревогой отреагировал на информацию о том, что Китай, выступающий крупнейшим импортером российской рыбной продукции, закрыл все порты для приема замороженной рыбы из РФ. По мнению Онищенко, официально озвучиваемая причина — карантинные меры в связи с коронавирусом COVID-19 — по сути, лукавство. Под предлогом борьбы с пандемией идет передел рынка, считает парламентарий.

Опасения Геннадия Онищенко имеют под собой почву, соглашаются эксперты. России будет крайне сложно перераспределить потоки рыбного импорта, предназначенного для Китая. Внутри РФ не хватит мощностей для переработки и хранения рыбы, а порты другого нашего контрагента — Южной Кореи — уже перегружены.

Поставки российской рыбной продукции в Китай оказались под угрозой полной остановки после выявления китайской стороной COVID-19 в нескольких образцах замороженной рыбы из России. По мнению Геннадия Онищенко, разговоры о коронавирусной инфекции в рыбе — не более, чем предлог.

«Посмотрите, что происходит: мы имеем фактический передел рынка под видом борьбы с COVID-19, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — По сути мы видим первый системный шаг такого рода после всей этой гибридной коронавирусной атаки. Ведь тот миллион тонн рыбы, который мы ежегодно ловили и возили в Китай, теперь практически некуда девать!»

Онищенко опасается, что эта ситуация может привести к гибели отечественного рыболовецкого флота, ориентированного преимущественно на китайский рынок.

«Думаю, Китай все это закрывает не просто так. Через год нам придется разрешить китайцам ловить рыбу в наших национальных водах. А как, сколько и какими методами они будут эту рыбу вылавливать, мы даже знать не будем. Вот ответ Китая на наши с ним дружеские отношения!» — сетует парламентарий.

По мнению Онищенко, операция по вытеснению России с рыбного рынка Китая готовилась давно.

«Всю эту историю с российской рыбой в Китае начали раскручивать примерно с июня. Но на самом деле замороженное рыбное сырье не имеет никакого эпидемического значения, там по сути вирус [COVID-19] даже не выделен. Тем не менее, они уже тогда все позакрывали. А теперь, когда у них заболел какой-то грузчик, они закрыли последний порт», — подчеркивает Геннадий Онищенко.

Несколько дней назад появилась информация, что в рамках противоэпидемических мер на неопределенный срок закрыт китайский порт Далянь, последний, который принимал замороженную рыбную продукцию из России. Ранее российскую рыбу перестал принимать порт Циндао. Всего на Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в прошлом году его объем превысил 1,09 млн тонн на сумму около 3,27 млрд долларов.