Эксперты раскритиковали предложенные МВД оценки эффективности автошкол

В МВД предложили ввести в России новые критерии для рейтинга, который определяет качество обучения в автошколах. Эксперты, опрошенные ФАН, подвергли инициативу серьезной критике.

Опытные водители опаснее новичков

Согласно проекту, ведомство предлагает оценивать автошколы по шести параметрам. Четыре из них — отчет о том, как сдают экзамены выпускники.

Больше всего претензий у специалистов оказалось к параметрам, определяющим, сколько человек погибло или пострадало в ДТП по вине получивших права выпускников автошколы. Установить связь между причиной аварии и качеством обучения очень сложно, говорят эксперты.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, водители, откатавшие 100 и более тысяч километров, обретают ложное представление, что они все знают и умеют. Это чувство провоцирует человека нарушить правила дорожного движения. Тогда как выпускники автошкол, не имея опыта и навыков, стараются ездить, соблюдая ПДД, утверждает собеседник ФАН.

«Если честно, проблема начинающих водителей несколько преувеличена. Не такое большое количество аварий приходится на молодых водителей. Наоборот, по большей части они самые вежливые, осторожные: они просто боятся ездить, ведь у них нет опыта. Поэтому не нарушают ПДД молодые водители. Если только по мелочи», — считает Моржаретто.

Слова специалиста подтверждает статистика ГИБДД. За 11 месяцев 2020 года в России было совершенно почти 150 тыс. ДТП, из них по вине водителей со стажем меньше двух лет — менее 8 тыс. Это всего 7% от общего числа дорожных аварий.

«Майор не должен принимать экзамены»

Автоэксперт Сергей Асланян уверен, что новый рейтинг — очередная попытка ГИБДД перекроить рынок автошкол. Ведь из заявленных шести критериев оценки четыре контролирует инспектор ГИБДД, принимающий экзамены.

«Если они захотят показать плохую статистику автошколы, они ее покажут, и ничего с этим не сделаешь. Теоретический экзамен сдается в компьютерной базе МВД. И если поступит команда курсантов этой школы «зарезать» — то все, ничего не сделаешь. Также могут дать отмашку инспектору, принимающему практический экзамен, и его тоже никто не сдаст», — утверждает Асланян.

Для объективной оценки работы автошкол необходимо убрать столь плотную опеку этой сферы со стороны ГИБДД, считает автоэксперт. Нужно вспомнить, что автоинспекторы должны отвечать за безопасность на дорогах, а подготовку водителей и прием экзаменов можно передать муниципальным структурам, уверен Асланян.

«ГАИ нужно вообще отогнать от автошкол, от приема экзаменов и оценки квалификации водителей — неважно, начинающих или опытных, — комментирует собеседник ФАН. — Не должно это быть темой ГАИ. Не должен майор в бронежилете, с автоматом, с выслугой и пенсией заниматься приемом экзаменов. Это должна быть муниципальная услуга, как это сделано уже во многих странах».

Нужен «черный список» автошкол

Объективный рейтинг автошкол нужен, и составить его могут только в МВД, заявил ФАН депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. По словам законотворца, он уже давно пытается обратить внимание общества на эту проблему.

Те, кто идут учиться, должны иметь полную информацию об автошколе, квалификации и уровне подготовки преподавателей, а сегодня таких объективных данных нигде нет. Правда, при оценке качества обучения в автошколах достаточно будет лишь двух критериев, считает парламентарий.

«Нет рейтинга автошкол, никто его не ведет, и МВД наконец-то обратило на это внимание. Необходим «черный список» автошкол — об этом я говорю уже почти десять лет. И я говорил, что одним из критериев должно быть число выпускников, по чьей вине было совершено ДТП и по чьей вине в аварии погибли люди. Этих двух критериев будет достаточно», — утверждает депутат Госдумы.

Лысаков напомнил, что водительские права сейчас можно получить двумя способами — официально, отучившись и сдав все экзамены, и неофициально — за определенную плату. Именно информация о виновниках аварии, обучавшихся в той или иной школе, поможет сделать еще один важный вывод — есть ли в автошколе коррупционная составляющая, утверждает депутат.

«Кто-то не учился в школе, а просто получил запись о прохождении курса подготовки водителя. Его провели по всем спискам, а навыков и знаний он не получил, и непонятно, как он экзамены сдал, — рассуждает эксперт. — Поэтому, когда какая-нибудь автошкола выходит в лидеры по числу ДТП, совершенных по вине выпускников, можно проверять ее на так называемых «левых» учеников».

Пока проект постановления об утверждении показателей результатов деятельности автошкол проходит этап государственной экспертизы. Как отмечают в МВД, все желающие могут направить свои пожелания до 31 декабря. В случае положительного заключения документ может быть принят уже в январе следующего года.