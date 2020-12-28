Бузова против Малахова. Колонка Вадима Манукяна

Как пишут СМИ, проект «Бородина против Бузовой» не покинет ТНТ вслед за «Домом-2». Однако телешоу, которое обсуждало перипетии внутри периметра, кардинально изменит свой формат. Судя по просачивающимся в СМИ данным, Бузова и Бородина будут вести шоу, которое может составить конкуренцию «Прямому эфиру» и «Пусть говорят». Блогер Вадим Манукян решил оценить предстоящие изменения на телепроекте и провести некоторые параллели в своей традиционной колонке для ФАН.

Ольга Бузова составит конкуренцию Андрею Малахову? Это нечто! Она, конечно, привыкла копаться в грязном белье обитателей «Дома-2» — работа такая. Но «домочадцы» успели сродниться за годы существования этого шоу, и это, скорее, было похоже на наблюдение за одной большой шведской семьей.

Телезрители уже сказали спасибо ТНТ за то, что «Дом-2» на крупных каналах уходит в прошлое. Новогодний подарок удался. Не исключено, что этот проект в итоге перезапустят в Интернете или какой-то заштатный канал захочет на нем раскрутиться. Но это уже совсем другая история, и не факт, что она будет успешной.

Но вернемся к Ольге Бузовой. Если она будет запущена в нишу к Малахову, то ей там с ним конкурировать будет весьма сложно. Конечно, для ТНТ это жанр не новый, ведь проект «Окна» начал выходить именно на этот канале и, по сути, дал путевку в жизнь Дмитрию Нагиеву. Что касается Андрея Малахова, как его ни критикуй, но он профессионал и в «Прямом эфире» смотрится очень органично. Малахов такой же универсальный солдат, как и Ксения Собчак. Они через себя прекрасно прогоняют всю ту грязь, которую с собой приносят в студию персонажи из народа или звездная перхоть, которая очень хочет о себе напомнить.

А сможет ли Бузова сохранять покер-фэйс в то время, как условные Марфа Васильевна и Сидор Парамонович будут поливать бранными словами и побивать друг друга в эфире? Это у меня вызывает большие сомнения.

За время участия в других шоу Бузова себя зарекомендовала как очень ранимая и плаксивая. Такие персоналии большие проекты на главных каналах вести не могут по определению. На главные шоу в прайм-тайм набирают толстокожих, эмоционально устойчивых. Бузова к этой категории не имеет никакого отношения. Именно поэтому переформатированное шоу «Бородина против Бузовой», по данным СМИ, ТНТ изначально запустит в утренний таймслот. Если проект выплывет и начнет приносить нужные рейтинги, то могут попытаться в конкуренцию поиграть с «Россией-1» и Первым каналом, чтобы попытаться переманить зрителей от Малахова и Дмитрия Борисова.

Однако возможное противостояние Бузовой против Малахова (Борисова, Собчак, Александра Гордона) в эфирной сетке каналов, скорее всего, завершится разгромным поражением звезды Instagram. До сих пор вспоминаю дебют Ольги Бузовой на Первом канале в «Бабьем бунте», а если быть точнее — то финальный выпуск этой программы. Бузова не выдержала элементарного троллинга со стороны соведущих, и проект пришлось быстро закрыть.

Поэтому те, кто считают, что Ольге Бузовой будет одинаково комфортно общаться с привычными «домочадцами» и пришлыми гостями с бытовыми проблемами, абсолютно неправы. Такой проект может разрушить ее психику. Либо Бузова очень быстро покинет переформатированное шоу сама, либо мы будем наблюдать раз за разом ее срывы.

Кстати, однажды, беседуя с представителем одного из телеканалов, я поинтересовался: а зачем таких персонажей, как Бузова, приглашают к себе? Ответ был циничным, но все объясняющим. Ее слезы и эмоциональные всплески в эфире приносят весьма неплохие рейтинги. Надеюсь, что Ольга это понимает. Хотя ей, судя по всему, за эти эмоции прилично платят.