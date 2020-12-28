Голикова рассказала, что помогло России отразить удар пандемии COVID-19

Москва, 28 декабря. Быстрая реакция по закрытию всех границ и готовность медиков помогли России встретить пандемию коронавируса.

России удалось подготовить систему здравоохранения к новой пандемии благодаря тому, что страна была своевременно проинформирована о возникновении нового вируса, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Благодаря тому, что мы быстро закрыли границы, у нас хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о появлении в Китае вируса», — заявила она в интервью программе «Познер».

Голикова пояснила, что потраченное время между информацией о начале эпидемии и подготовке системы здравоохранения помогло России спокойно принять удар нового вируса.