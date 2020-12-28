Нарышкин: Соболь хотела наступления последствий после инцидента с квартирой

Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин считает, что соратница Алексея Навального Любовь Соболь знала о возможной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища. В ее действиях усматривается «желание наступления последствий».

В медиапространстве активно обсуждается инцидент с Любовью Соболь, которая стала фигурантом уголовного дела, возбужденного после ее незаконного проникновения в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По мнению Нарышкина, сам факт такого правонарушения со стороны Соболь не поддается логическому объяснению.

В эфире радиостанции журналист отметил, что юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) является будущим кандидатом в депутаты Госдумы, но при этом «залезает абсолютно в федеральную повестку, которую, наверное, должен был бы на себе нести Алексей Навальный».

Нарышкин выразил удивление в связи с тем, как сам оппозиционер описал ситуацию в своем блоге. Навальный отмечает, что Соболь «провела там много часов, названивая в дверь 38-й квартиры», «делала самую важную и опасную журналистскую работу — терпеливо ждала, чтобы задать Кудрявцеву вопросы, которые следственные органы ему не зададут».

«Зачем? Я не понимаю. С каких пор у нас политики ездят по разным адресам и задают вопросы своим оппонентам?» — недоумевает журналист «Эха Москвы».

Он также обратил внимание на то, что рискам Соболь подвергает именно Навальный, который, «будучи удаленным от Москвы, может прекрасно выпускать расследования, глумиться, издеваться».

«И при этом есть Соболь — такая пешка, которой он говорит: «Давай, Соболь, пошла вперед! Штурмуй квартиру Кудрявцева! Звони в 38 квартиру! Звони в 37-ю! Звони еще! Расскажи всем, какой номер домофона в доме Кудрявцева! Пусть все туда едут! Больше, больше хайпа!» — с иронией отметил Нарышкин.

По его словам, в судебных приговорах встречается формулировка, согласно которой тот или иной преступник осознанно «желал наступления последствий». Нарышкин считает, что вся история с вторжением Соболь в чужую квартиру именно об этом, потому что она не могла не знать о возможных последствиях своих противоправных действий.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря. По версии следствия, Соболь обманула курьера сервиса доставки и вместе с ним прошла в подъезд дома, где проживает семья Кудрявцева. Когда хозяйка квартиры № 37 открыла дверь, помощница Навального оттолкнула пенсионерку и ворвалась в жилище. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия или с угрозой его применения»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.