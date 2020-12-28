В Госдуме предложили вернуть систему страхования жизни и здоровья врачей

Пандемия COVID-19 показала, что следует вернуться к вопросу страхования здоровья и жизни врачей. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Парламентарий прокомментировал решение Минздрава России о том, что медики могут получить инвалидность, если они перенесли коронавирус и он вызвал у них осложнения.

«Наиболее оптимальным в подобных случаях может стать страхование жизни и здоровья медицинских работников, — сказал депутат. — Пандемия COVID-19 еще раз доказала, что надо вернуться к вопросу страхования здоровья и жизни врачей».

Менделевич отметил, что в свете последних событий предложенная ведомством мера необходима, но документ требует доработки. По его словам, в приказе Минтруда РФ об установлении инвалидности для врачей и медработников прописана лабораторная диагностика, то есть COVID-19 должен быть подтвержден результатами анализов. При этом, как заметил парламентарий, часть людей переносит заболевание бессимптомно, или же анализы не показывают вирус.

«В итоге может сложиться ложное мнение, что, к примеру, те или иные последствия были не результатом коронавирусной инфекции. К тому же медработникам придется доказать, что они заболели не дома или по пути на работу, а именно во время трудовой деятельности, что также достаточно непросто», — заявил Борис Менделевич.

Добавим, что последствия COVID-19 могут быть самыми непредсказуемыми: все пациенты по-разному переносят эту болезнь. Как отмечает Минздрав России, регистрируются и серьезные случаи с тяжелыми осложнениями, сказавшимися на здоровье человека. В числе осложнений, например, были случаи инсульта. Однако именно из-за коронавируса сегодня инвалидность никому не дают.