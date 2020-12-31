Новый 2021 год Быка: забавные поздравления в стихах для SMS

Новый 2021 год Быка наступает в непростой обстановке: из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, многим придется поздравлять своих близких издалека. Предлагаем несколько вариантов забавных поздравлений с Новым годом Быка, которые можно отправить через соцсети или в виде SMS-сообщений.

***

За рога судьбу схватить,

В счастье Новый год прожить,

Чтоб Быка наверняка

Все могли благодарить.

Чтоб свершилось все, что загадали,

Чтобы получилось все, о чем мечтали,

Здоровье чтобы никогда не подводило,

И да пребудет с нами бычья сила!

***

Идет к нам Белый Металлический Бычок,

Несет он на рогах нам Новый год,

Год — две тысячи двадцать первый —

Для счастья номер самый верный!

Пусть будет добрым он ко всем,

Пусть без болезней и проблем,

Лишь счастье всем он принесет,

И сказкой в нашу жизнь войдет!

***

Год Быка идет к нам, люди,

Пусть наполнит мир добром.

Все невзгоды мы забудем,

И оставим грусть в былом.

Пусть мечты осуществятся,

Будет счастье каждый день.

Нас заставит улыбаться,

Бык — любитель перемен!

Принесет он нам удачу,

И здоровья на весь год.

Все заполнит чудесами,

И с теплом в наш дом войдет!

***

С Новым годом Быка!

Пусть он радость подарит,

Будет счастье в руках,

Мир добром засияет.

Пусть мечты и волшебство

Наполняют мир весельем,

Пусть же боевой настрой

Нам достичь поможет цели!