Новый 2021 год Быка: забавные поздравления в стихах для SMS

Новый 2021 год Быка наступает в непростой обстановке: из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, многим придется поздравлять своих близких издалека. Предлагаем несколько вариантов забавных поздравлений с Новым годом Быка, которые можно отправить через соцсети или в виде SMS-сообщений.
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За рога судьбу схватить,
В счастье Новый год прожить,
Чтоб Быка наверняка
Все могли благодарить.
Чтоб свершилось все, что загадали,
Чтобы получилось все, о чем мечтали,
Здоровье чтобы никогда не подводило,
И да пребудет с нами бычья сила!
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Идет к нам Белый Металлический Бычок,
Несет он на рогах нам Новый год,
Год — две тысячи двадцать первый —
Для счастья номер самый верный!
Пусть будет добрым он ко всем,
Пусть без болезней и проблем,
Лишь счастье всем он принесет,
И сказкой в нашу жизнь войдет!
***
Год Быка идет к нам, люди,
Пусть наполнит мир добром.
Все невзгоды мы забудем,
И оставим грусть в былом.
Пусть мечты осуществятся,
Будет счастье каждый день.
Нас заставит улыбаться,
Бык — любитель перемен!
Принесет он нам удачу,
И здоровья на весь год.
Все заполнит чудесами,
И с теплом в наш дом войдет!
***
С Новым годом Быка!
Пусть он радость подарит,
Будет счастье в руках,
Мир добром засияет.
Пусть мечты и волшебство
Наполняют мир весельем,
Пусть же боевой настрой
Нам достичь поможет цели!