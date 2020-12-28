Ольга Бузова шокировала поклонников «новой грудью»

Москва, 28 декабря. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала поклонников необычным танцем с обнаженной грудью. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Звезда в лакированной юбке и с верхом без нижнего белья позирует в зеркале, держа в руках телефон. Артистка записывает развлечение на камеру — она трясет своим бюстом, пританцовывая и громко смеясь.

«Уеее, вы это увидите только на Первом. Ваша Бу», — сказала 34-летняя знаменитость.

Поклонники были шокированы от такого поведения звезды скандального телепроекта «Дома-2». Но присмотревшись к записи, поняли, в чем подвох. Оказалось, это был реквизит — артистка надела силиконовую грудь как кофту.

«Оля, к счастью, не догадалась реально покрутить голым телом, я уже выпал в шок», — пишут интернет-пользователи.

Ряд подписчиков Бузовой поняли юмор знаменитости и признались, что певица подняла им настроение. Но вот злопыхатели обрушились на поп-исполнительницу, заявив, что та показывает «настоящий срам».

Недавно Бузова сообщила о совместной работе с теледоктором Еленой Малышевой, которая ведет программу «Жить здорово» на Первом канале. Не исключено, что используемый в видео реквизит является элементом для съемок программы.