«Всадники апокалипсиса»: нововоронежскую Аленку включили в топ-4 неудачных памятников

Пенза, 28 декабря. Пензенцы сделали подборку самых неудачных памятников двух последних лет, объединив их под одним громким названием — «Четыре всадника апокалипсиса».

Первым «всадником», по мнению пензенцев, является неудачный памятник десантнику в городе Ухте Республики Коми, который установили в октябре 2020 года на территории местного парка культуры и отдыха. Примечательно, что из-за недовольства горожан скульптуру убрали спустя четыре дня после установки.

Вторым «всадником» является небезызвестная «Аленка», которую торжественно открыли на площади города Нововоронеж Воронежской области в декабре 2020 года. Металлическая дама с пронзающим душу взглядом простояла даже меньше десантника — ее убрали через три дня.

Третий «всадник» находится в соседнем Казахстане, и посвящен он знаменитой советской пулеметчице, первой казахской женщине, которой было присвоено звание Герой Советского Союза, Маншук Маметовой. Установленный в ноябре 2019 года неказистый деревянный памятник вызвал волну критики со стороны местного населения.

Замыкает список четвертый «всадник» в лице пензенского кентавра с дырой в груди и неоднозначной улыбкой. Впервые он предстал перед публикой в сентябре 2020 года, когда в центре Пензы была открыта обновленная фонтанная площадь. Подавляющее большинство горожан замысел скульптора не оценило, отчего кентавр до сих пор продолжают нещадно критиковать в разных уголках Всемирной паутины.