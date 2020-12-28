Специальный репортаж ФАН: как проходили выборы в ЦАР

27 декабря 2020 года в Центральноафриканской Республике состоялись выборы президента и депутатов национальной ассамблеи. По предварительной информации, голосование прошло успешно, а серьезных нарушений удалось избежать.

Несколько участков в республике не открылись в связи с провокационными призывами недопущенного к выборам экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Однако большинство избирательных пунктов успешно работали и жители получили возможность проголосовать.

Некоторые участки открылись с опозданием. В связи с этим Центризбирком ЦАР позволил им продлить свою работу. Все наблюдатели, включая международных, фиксировали многочисленные очереди на избирательных участках. Высокую явку местные жители объясняют тем, что впервые за долгие годы они почувствовали потенциал для развития страны.

В беседе с корреспондентами ФАН молодой житель Банги Ален Пусара рассказал о своем видении будущего.

«Я верю, что после голосования наша страна начнет развиваться. Уверен, что с вновь избранным президентом нас ждет процветание. И я верю, что все люди выберут президентом Туадеру. Отношения с Россией — братские, потому что Российская Федерация пришла в нашу страну, она обучает наших солдат. Я думаю, что русские помогут развитию ЦАР во всех сферах: военной, социальной и образовании», — говорит он.

Международные наблюдатели также фиксировали отсутствие серьезных нарушений, влияющих на определение волеизъявления жителей.

Директор института Iveris Лесли Варрен рассказал, что посетил четыре избирательных участка и может сказать, что выборы проходят корректно.

«Я работаю только в Банги и не могу судить о том, что происходит в регионах, но в столице все спокойно. Пока сложно что-то конкретное сказать про явку — много людей или мало, но мы видим длинные очереди и позже получим численные данные», — добавил международный наблюдатель.

Корреспонденты Федерального агентства новостей первыми среди российских журналистов посетили «пятый километр» (PK-5) — некогда самый опасный район Банги, в котором живут преимущественно мусульмане. До недавнего времени он контролировался различными вооруженными группировками, что создавало массу проблем для местных жителей.

Противостояние христиан и мусульман было самой острой проблемой, в том числе и в столице. Последние двадцать лет этот конфликт формировал представление мирового сообщества о происходящих в ЦАР событиях, хотя сам по себе он был намного глубже — это не только религиозные распри и неспособность отдельных племен к взаимодействию, но и влияние внешних акторов, намеренно усугублявших кризис.

Проблему «пятого километра» удалось решить совсем недавно. Организованная при помощи российских инструкторов кампания по разоружению и примирению местных группировок была завершена 22 октября 2020 года.

Своим мнением о значении выборов для ЦАР поделился имам главной мечети Банги Али Хусейни.

«Я считаю, что каждый житель нашей страны должен голосовать, потому что без выборов у нас не будет порядка. Голосование принесет нам мир, дружбу народов и конфессий. Я отвечаю за мусульманское сообщество и попрошу у Бога, чтобы он помог новому президенту добиться взаимодействия между мусульманами и христианами, чтобы мы все жили в гармонии и мире», — сказал Али Хусейни.

Предварительные результаты голосования станут известны 4 января. Напомним, что незадолго до выборов недопущенный кандидат в президенты Франсуа Бозизе призвал своих сторонников к срыву избирательного процесса. После, подконтрольные ему боевики пытались дестабилизировать обстановку в отдельных префектурах страны. Однако благодаря усилиям правительственных сил (FACA), обученных российскими инструкторами, планы провокаторов были сорваны.