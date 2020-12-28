Страшнее кошки зверя нет: психолог рассказала, как вести себя при нападении

Средства личной обороны, вроде перцового баллончика, способны скорее спровоцировать нападение. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о нашей соотечественнице в Нью-Йорке, которая спугнула напавшего на нее мужчину руганью на русском языке.

«Действительно, эффект неожиданности сыграл свою роль. Носители английского языка воспринимают звучание и подачу нашей речи как нечто очень агрессивное. Даже если вы будете говорить по-русски абсолютно спокойно, им покажется, что вы ругаетесь или угрожаете. К такому восприятию приводят шипящие, рычащие звуки и сама подача. Мы для них словно с другой планеты. А все неизвестное пугает», — рассказала специалист.

Кроме того, психолог дала рекомендации, как девушкам следует вести себя в случае нападения грабителя.

«Если вокруг есть люди, то стоит позвать на помощь. Если рядом есть окно, можно его разбить. Это привлечет внимание окружающих. Ничего страшного, ущерб вы потом оплатите, но зато спасете себе жизнь. Если вы оказались со злоумышленником один на один, то есть два варианта действий. Первый — можно отдать все молча. Второй — если человек адекватный, то с ним можно вступить в диалог, назвать свое имя. Все дело в том, что для нападающего очень важен безличный контекст. Если злоумышленник узнал ваше имя, то ему будет труднее применить агрессию против конкретного человека», — пояснила психолог.

Она добавила, что ношение при себе средств личной обороны может скорее спровоцировать подобный конфликт, а не предотвратить его.

«Нося при себе свисток или баллончик, вы не сможете расслабиться. На бессознательном уровне у человека есть принцип: если я что-то купил, то надо этим воспользоваться. Начинается невротизация. Вы сами можете тянуться к потенциально опасным ситуациям», — подчеркнула собеседница.

В завершение она назвала лучшую тактику поведения для женщин в любой ситуации.

«Нужно быть расслабленной кошкой, которая в любой момент может собраться и отреагировать — защитить себя, напасть или убежать», — подытожила Марианна Абравитова.

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