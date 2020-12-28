Вооруженные люди напали на полицейских в Грозном

Грозный, 28 декабря. Стрельба произошла в городе Грозный, сообщили очевидцы. Боевики напали на полицейских в районе улицы Мира.

Местные жители увидели столкновение между сотрудниками полиции и двумя вооруженными людьми. Как позже стало известно, злоумышленники напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, двое правоохранителей погибли в ходе перестрелки.

Полиция открыла по нападавшим ответный огонь. Один из них, согласно сообщениям местных СМИ, был ликвидирован.

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало о похожем случае в столице Чечни. Тогда нападавшие бросили бомбу в полицейских.