Больше не мировая держава: США теряет лидерство

Эпоха Соединенных Штатов подходит к логическому завершению и становится историей. Экономика США переживает худшие времена. Ожидается, что Китай по многим экономическим показателям обгонит Штаты уже к 2028 году, а Запад в скором времени будет зависеть от Востока.

Данные влиятельного английского Центра экономических и деловых исследований CEBR, говорят о том, что Китай прошел пандемию коронавируса с наименьшими последствиями для страны. Это позволит Поднебесной превзойти западного конкурента на пять лет раньше, чем ранее предполагалось.

Исследования аналитиков показывают, что китайская экономика, несмотря на эпидемию, выросла на 2% и заметно расширилась, в то время как американская, согласно оценкам, за последний год сократилась аж на 5% — проблемы США очевидны.

«Пандемия не повлияла на все экономики одинаково. Китайская экономика лучше пережила пандемию, чем другие мировые экономики. В результате чего мы видим, что экономика Китая обгонит США в долларовом выражении в 2028 году, на пять лет раньше, чем ожидалось год назад», — говорится в ежегодном рейтинге центра.

В отчете также говорится, что экономика западных стран должна стать менее изолированной, при этом она должна уделять больше внимания происходящему в азиатских странах. Обычно Штаты сравнивают себя с другими западными странами, но теперь все меняется — Восток впереди, уверены аналитики.

В отдельной области исследования аналитики предсказали, что экономика Великобритании останется одной из самых эффективных экономик мира в течение следующего десятилетия, несмотря на ее выход из Евросоюза.