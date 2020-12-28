Борис Грачевский рассказал о своей болезни ФАН

Москва, 28 декабря. Режиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал ФАН о своем состоянии после госпитализации из-за заражения COVID-19.

Грачевский подтвердил, что действительно находится под наблюдением врачей.

«Да, я в больнице. Среднее состояние, маски, капельницы — все, что положено», — отметил собеседник издания.

Режиссер уточнил, что поражение легких по результатам компьютерной томографии «достаточное». В цифры 71-летний Грачевский не стал вдаваться.

ФАН ранее выяснил подробности госпитализации народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Врачи выявили у известной актрисы театра и кино серьезное поражение легких (80%) и нашли новообразование в печени. Главное сейчас, по их словам, вылечить ее от коронавируса.