Экономисты назвали причины укрепления рубля

В конце прошлой недели рубль незначительно потерял позиции из-за слабой активности на американском рынке, где участники праздновали Рождество, а предновогодняя неделя дала российской валюте новые стимулы. Подробнее о курсе рубля — в материале ФАН.

Курс доллара на открытии Московской биржи опустился на 0,04%, до 74,1425 рубля, курс евро — на 0,01%, до 90,56 рубля. Такая информация следует из данных торговой площадки.

К 10:35 по московскому времени курс доллара находился на уровне 73,73 рубля (-0,59%), евро торговался на отметке 90,1275 рубля (-0,48%).

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что сейчас очень «тонкий» финансовый рынок, и под этой формулировкой мы обычно понимаем малое количество работающих инвесторов, которым по силам «раскачать» котировки. Рубль сегодня опирается на падающий в цене доллар на мировом рынке и сильную нефть.

«Это просто волатильность, но такое биржевое состояние неустойчиво, несистемно, и полностью доверять ему не стоит. В январе доллар может торговаться в диапазоне 73–76 рублей, евро — 88–92 рублей. Однако более здоровым и комфортным диапазоном для американской валюты видятся рамки 77–78 рублей, к ним рынок позже и будет стремиться», — считает Анна Бодрова.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что в конце прошлой недели рубль незначительно потерял позиции из-за слабой активности на американском рынке, где участники праздновали Рождество, а предновогодняя неделя дала российской валюте новые стимулы. На старте торгов рубль укрепился на 22,5 копейки в паре с долларом, до 73,94, и на такую же сумму в паре с евро, до 90,34 рубля.

«Рост произошел на фоне усиления рисковых аппетитов инвесторов, которые планируют получить высокую доходность от рубля и валют развивающихся стран в 2021 году. Причиной стало сразу несколько факторов: стартовавшая вакцинация от коронавируса в Европе и в США, а также решение Дональда Трампа ввести пакет стимулов для бизнеса на 900 миллиардов долларов (он был внесен в бюджет страны), а также договоренности между политиками Лондона и Брюсселя», — пояснил Артем Деев.

Кроме того, заметил экономист, инвесторы ожидают решения Палаты представителей Конгресса США, которое в несколько раз может увеличить прямые выплаты в Штатах, что стимулирует потребительский спрос. Рубль также поддерживают укрепляющиеся нефтяные котировки, которые растут по мере увеличения спроса на энергоносители.

Ранее экономист Наталья Мильчакова рассказала, что самая главная причина, способствующая укреплению рубля, — регистрация вакцин от коронавируса в Соединенных Штатах и Великобритании и начало массовой вакцинации в разных странах, в том числе в России.