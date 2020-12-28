Кинематограф прочно вошел в современную жизнь и стал ее неотъемлемой частью. Сегодня трудно представить себе вечер без любимого сериала или выходные без семейного просмотра киноновинки.

Но история кинематографа не слишком продолжительна и насчитывает всего 135 лет. Первый показ фильмов на большом экране для широкой публики был устроен в 1895 году. Это произошло 28 декабря в Париже, и именно эту дату принято считать Международным днем кино.

Праздник отмечают в большинстве стран мира, точно во всех, где есть собственные киностудии. Лидеры киноиндустрии сегодня — США, Россия, Китай и Индия. В каждой стране есть собственные национальные дни кино, например, в России его отмечают в конце августа, а в начале января празднуют день детского кинематографа. Но традиции международного праздника, конечно, чтут и у нас, так как история кинематографа едина для всех стран мира.

История Международного дня кино

Кинопоказ 1895 года стал легендарным. Зрителям были представлены сразу десять кинолент продолжительностью по несколько минут каждая. Показ проводили в подвале «Гранд-кафе», а жемчужиной программы была признана комедийная лента братьев Люмьер «Политый поливальщик».

Нужно сказать, к этому показу братья Люмьер, запатентовавшие в том же году устройство под названием «Синематограф», подготовились основательно. Их усовершенствованная кинокамера была меньше и легче той, что предложил ранее Томас Эдисон. Свой первый фильм, названный «Выход рабочих с фабрики», они представили еще в марте 1895 года, но назвать его фильмом в современном понимании этого слова было нельзя. У ленты не было сюжета, только набор картинок, сменявших друг друга. Конечно, и это воспринималось зрителями как чудо, но первопроходцы кинематографа стремились создать настоящее законченное произведение.

Фильм «Политый поливальщик», над которым смеялась и которому рукоплескала французская публика 28 декабря 1895 года, был как раз таким. У него был сюжет: человек собирался полить сад из шланга, но хулиган-мальчишка наступил на него ногой. Поливальщик поднял шланг и заглянул в него, а мальчишка в этот момент убрал ногу. Мужчина оказался мокрым, мальчишка получил тумаков. Кажется, этот сюжет надолго стал примером для бурно развивающегося в последующие годы американского кинематографа.

Кстати, легендарный показ о прибытии поезда на вокзал Ла Сьота, во время которого публика в ужасе вскакивала со своих мест и разбегалась из зала, был вовсе не первым в истории. Он состоялся лишь в начале 1896 года, то есть через несколько недель после показа «Политого поливальщика».

Развитие киноиндустрии в России и мире

С тех пор сфера кино росла и развивалась семимильными шагами. Ее развитие не прекращалось даже в годы мировых войн. В начале 1900-х годов средняя продолжительность фильма составляла 15 минут. Еще через десять лет слишком длинные фильмы начали разбивать на серии: первые сериалы состояли из 3-4 эпизодов.

В Россию кино пришло в 1908 году. Первым отечественным кинофильмом была лента Владимира Ромашкова о Стеньке Разине. Фильм, называвшийся «Понизовая вольница», длился всего семь минут.

До 1925 года кино было немым, беззвучным. Первыми отойти от пантомимы решили режиссеры студии Warner Brothers, которая к тому времени уже была на грани краха. Их эксперимент оказался настолько удачным, что потом фильмы начали снимать только со звуком. Цвет же в кино появился в середине 30-х годов. Полноценный цветной фильм под названием «Бекки Шарп» снял американский режиссер Рубен Мамулян. В Советском Союзе цветное кино появилось всего годом позже, в 1936 году. Его создателем был Николай Экк, снявший «Груню Корнакову».

Сегодня просто качественным кино никого не удивить, потому технологии киноиндустрии становятся более совершенными и дорогими. Компьютерная графика, технологии чистого звука, захватывающие сюжеты, волнующая игра актеров… Ежегодно кинематограф привлекает миллионы зрителей в кинотеатры и к онлайн-показам и ежегодно бьет собственные же рекорды.

В России с 2010 года посещаемость кинотеатров и кассовые сборы от просмотра новинок кино неизменно росли. 2019 год стал рекордным за всю историю российского кинорынка. Тогда было продано более 219 миллионов билетов, что превысило общую численность населения нашей страны. Нынешний же год оказался провальным, так как ограничительные меры коснулись и кинотеатров.

С марта они оказались закрытыми и только в сентябре распахнули свои двери для гостей. Но зрители не спешат идти в кино, часто предпочитая домашние онлайн-кинотеатры. Очевидно, киноиндустрия вновь меняется, и 2020 год стал для нее по-настоящему переломным.

В Международный день кино зрителей по традиции приглашают в кинотеатры. Но впервые в нынешнем году многие мероприятия перенесены в онлайн-формат. Например, пресс-служба ВДНХ анонсировала проведение цикла бесплатных лекций от Музея кино и проекта «Знание. ВДНХ». Лекции будут посвящены истории любимых новогодних советских фильмов «Морозко», «Три орешка для Золушки» и «Карнавальная ночь». Присоединиться к онлайн-проекту может любой желающий.