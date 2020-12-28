Эксперт рассказал о шансах на выживание пропавших моряков судна «Онега»

Гидрокостюмы многократно повышают шанс на спасение моряков с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Об этом в беседе с ФАН рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

Комментируя сообщение о крушении судна, он отметил, что на данный момент есть слишком мало информации о случившемся. Собеседник выразил надежду, что на момент попадания в воду моряки были в гидрокостюмах. По его словам, это принципиально важно.

«Наличие гидрокостюма во много раз повышает шансы на выживание. Без него неподготовленные люди могут продержаться в холодной воде 5–10 минут, подготовленные — максимум 30. В гидрокостюме же человек может выдержать 4–5 часов», — заметил специалист.

Он обратил внимание на разновидности данных средств защиты.

«Гидрокостюмы бывают двух типов — мокрые и сухие. На таких больших судах используются сухие. Когда человек надевает его поверх термобелья, то становится полностью защищен от воздействия холодной воды. Открытыми остаются только глаза, нос, рот», — рассказал эксперт.

Он добавил, что обледенение судна «Онега» могло произойти по разным причинам.

«Возможно, это связано с некими конструктивными особенностями судна. Может быть, был неверно выбран курс следования. Версий можно назвать много, но окончательно все станет ясно только после заключения специалистов», — сказал собеседник.

Говоря о том, что моряков могло смыть с судна, специалист пояснил, как можно избежать подобных происшествий.

«Во время сильного волнения на море не нужно находиться на палубе. Если же выйти все-таки нужно, то с помощью, к примеру, ремня и карабина, моряки могут пристегиваться к частям судна. Однако бывают ситуации, когда предугадать появление больших волн нельзя», — резюмировал Александр Зуев.

Ранее сообщалось, о крушении в Баренцевом море судна «Онега». По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение корпуса. В холодной воде оказались 19 моряков. На данный момент обнаружены и спасены двое из них. Поиски остальных продолжаются.