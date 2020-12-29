Почему НАТО боится «китайской угрозы»

В начале декабря группа экспертов представила доклад «НАТО 2030», в котором предложила направления реформирования альянса на ближайшие 10 лет. В частности, авторы документа считают, что военно-политическому блоку необходимо сосредоточить усилия на противодействии Китаю, который в обозримом будущем может стать серьезной проблемой для организации. Чем обусловлен страх НАТО, и для чего альянс все активнее тиражирует тезис о «китайской угрозе», рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

В атлантических кругах разговоры о том, что Китай представляет все большую угрозу для НАТО, ведутся уже не первый год. Однако долгое время они не выходили за рамки экспертных дискуссий и заявлений отдельных лиц. Все изменилось в декабре 2019 года, когда в ходе саммита НАТО в Лондоне КНР официально стала новой «головной болью» альянса. В коммюнике по итогам встречи все страны-члены организации признали, что «растущее влияние и международная политика Пекина сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми альянсу следует заниматься сообща».

После этого тема китайской угрозы стала еще чаще появляться в повестке отдельных стран НАТО и в заявлениях руководства организации. Например, китайский фактор был впервые обозначен в ежегодном докладе минобороны Литвы о национальных угрозах республике. Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявлял, что китайские ракеты могут долететь до США и Европы, поэтому НАТО нужно более внимательно отнестись к растущей мощи Пекина. В экспертных кругах возобновились дискуссии о необходимости создания Совета Китай — НАТО и расширения сотрудничества альянса с Австралией, Новой Зеландией, Кореей, Японией и Монголией для противодействия влиянию Пекина в регионе.

Окончательно тезис о «китайской угрозе» закрепился в альянсе в декабре 2020 года, когда КНР заняла одну из ключевых позиций в разрабатываемой концепции «НАТО 2030». Она предполагает выработку путей адаптации блока к вызовам и угрозам, которые будут стоять перед альянсом в ближайшие 10 лет. Упомянув Пекин в этом документе, Брюссель дал окончательно понять, что считает Китай стратегической проблемой, которая вошла в повестку блока на долгосрочную перспективу.

При этом нужно понимать, что танки и самолеты Пекина беспокоят Брюссель в самую последнюю очередь. Наибольшую озабоченность вызывает «мягкая сила» Китая, которая, по мнению натовских чиновников, может существенно подорвать обороноспособность европейских стран. В первую очередь, опасность представляют финансовые инвестиции Поднебесной в портовую инфраструктуру Европы.

В 2016 году китайская компания COSCO Shipping Ports приобрела у итальянской Vado Holding B.V. 40 процентов акций портового рефрижераторного терминала Вадо-Лигуре, а также единственный контейнерный терминал в Италии, способный принимать сверхбольшие контейнеровозы вместимостью более 18 000 TEU. В том же году Китай приобрел 51 процент акций крупнейшего греческого порта Пирей и планирует превратить его в ключевой транзитный узел между Европой и Азией. В конце 2017 года все та же китайская компания COSCO Shipping Ports стала основным акционером Noatum Port Holding в Испании, получив управление над портами Бильбао и Валенсия. Последний является пятым по величине контейнерным портом в Европе.

Кроме того, Пекин выкупил 90 процентов акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зебрюгге, а также является владельцем части акций портов Антверпен (Бельгия) и Роттердам (Голландия). Предпринимаются попытки COSCO Shipping Ports развить свои позиции в литовском порту Клайпеда. Однако из-за серьезного сопротивления со стороны местного правительства — пока безуспешно.

Растущее экономическое влияние китайских компаний в Европе не обошлось без хорошей информационной поддержки со стороны Пекина. Масштабы его пропагандистской кампании показал недавний скандал в Чехии. Местные спецслужбы установили, что чешская кредитная контора Home Credit дала 10 млрд фунтов пиар-компании C&B Reputation Management на размещение в чешских СМИ положительной информации о Поднебесной.

Также кредитор спонсировал в республике работу неназванного аналитического центра, продвигающего в национальном экспертном сообществе прокитайские тезисы. Сумма, потраченная Пекином на создание положительного имиджа в стране, лишенной выхода к морю, превышает годовой военный бюджет Польши.

По мнению руководства НАТО, контроль Китая над крупнейшими контейнерными терминалами в Европе может существенно подорвать военную мобильность альянса в случае кризиса. Порты Зебрюгге, Роттердам и Антверпен являются ключевыми элементами стратегических перебросок вооруженных сил США и ОВС НАТО на Европейском театре военных действий. Например, эти объекты неоднократно использовались для ротации американской бронетанковой бригадной боевой группы в Польше по плану операции «Атлантическая решимость» или для переброски подразделений в ходе крупных военных учений.

В Брюсселе считают, что КНР при необходимости сможет найти «технические причины», по которым терминалы в этих портах перестанут работать, существенно замедлив военные переброски. Также, по мнению альянса, Пекин, контролируя морские порты вдоль Средиземного, Атлантического и Балтийского морей, собирает для России разведывательные данные об учениях НАТО и перемещениях войск.

Excellent photos of M/V Green Ridge, MSC contracted vessel, in Antwerp, Belgium, for #AtlanticResolve. Thank you to our industry partners, Belgian military and 598th Transportation Brigade for a successful mission!

Photos used w/ permission: Werner de Vijlder/Belgian Photographer pic.twitter.com/auFMPbNpLo — U.S. Navy's Military Sealift Command (@MSCSealift) November 24, 2020

Помимо военного аспекта, натовские чиновники опасаются, что вышеописанная деятельность Китая представляет угрозу политическому единству альянса. Например, Пекин мог бы использовать свое экономическое влияние на Грецию, Италию или Бельгию, чтобы заставить правительства этих стран отказаться от поддержки в НАТО идей, противоречащих интересам КНР или его союзника в лице России. Похожие прецеденты уже были: вскоре после того, как Поднебесная инвестировала в греческий порт Пирей, Афины заблокировали заявление ЕС в Совете ООН, в котором критиковалось нарушение прав человека в Китае.

Оправданы ли опасения НАТО в отношении Китая, можно будет судить только в случае крупномасштабного военного конфликта в Европе, вероятность которого близка к нулю. Однако в том, что подобные фобии выгодны руководству альянса, сомнений нет. Италия, Испания и Германия уже давно перестали всерьез воспринимать тезис о «российской угрозе», игнорируя требования альянса об увеличении военных расходов. А Франция все больше задумывается о создании европейского оборонного проекта, неподконтрольного Вашингтону и Брюсселю.

В этом контексте руководству НАТО просто необходим еще один внешний враг, помимо России, ведь доказывать необходимость своего существования становится все труднее. Тем не менее, европейцы пока относятся к новому тезису альянса скептически и продолжают укреплять экономические связи с Пекином. Например, немецкая компания BASF начала строить нефтехимический завод в китайской провинции Гуандун (г. Чжаньцзян). Он начнет частично работать в 2022 году с мощностью 60 тыс. тонн продукции в год и станет первым химическим комплексом в Поднебесной, полностью принадлежащим зарубежному государству. В 2030 году, когда строительство завершится окончательно, комплекс в Чжаньцзяне станет третьим по величине объектом BASF в мире.

Кроме того, 16 декабря, несмотря на развернутую американцами кампанию против китайской технологии 5G, правительство Германии все же одобрило законопроект, который позволит Huawei усилить свое присутствие в стране. Самую крупную победу на этом фронте лоббисты Вашингтона одержали в Великобритании — она запретила покупку новых технологий у Пекина и требует от телекоммуникационных компаний отключить Huawei от своих сетей к 2027 году.

С приходом к власти Джо Байдена НАТО продолжит бороться с «китайской угрозой» — об этом еще в начале года заявил Энтони Блинкен, который теперь займет должность госсекретаря. Сам новоизбранный президент США во время предвыборной кампании также не раз подчеркивал, что обеспокоен использованием Китаем своих технологий для усиления позиций в Европе.