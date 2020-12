Почему НАТО боится «китайской угрозы»

В начале декабря группа экспертов представила доклад «НАТО 2030», в котором предложила направления реформирования альянса на ближайшие 10 лет. В частности, авторы документа считают, что военно-политическому блоку необходимо сосредоточить усилия на противодействии Китаю, который в обозримом будущем может стать серьезной проблемой для организации. Чем обусловлен страх НАТО, и для чего альянс все активнее тиражирует тезис о «китайской угрозе», рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

В атлантических кругах разговоры о том, что Китай представляет все большую угрозу для НАТО, ведутся уже не первый год. Однако долгое время они не выходили за рамки экспертных дискуссий и заявлений отдельных лиц. Все изменилось в декабре 2019 года, когда в ходе саммита НАТО в Лондоне КНР официально стала новой «головной болью» альянса. В коммюнике по итогам встречи все страны-члены организации признали, что «растущее влияние и международная политика Пекина сопряжены как с возможностями, так и с вызовами, которыми альянсу следует заниматься сообща».

После этого тема китайской угрозы стала еще чаще появляться в повестке отдельных стран НАТО и в заявлениях руководства организации. Например, китайский фактор был впервые обозначен в ежегодном докладе минобороны Литвы о национальных угрозах республике. Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявлял, что китайские ракеты могут долететь до США и Европы, поэтому НАТО нужно более внимательно отнестись к растущей мощи Пекина. В экспертных кругах возобновились дискуссии о необходимости создания Совета Китай — НАТО и расширения сотрудничества альянса с Австралией, Новой Зеландией, Кореей, Японией и Монголией для противодействия влиянию Пекина в регионе.

Окончательно тезис о «китайской угрозе» закрепился в альянсе в декабре 2020 года, когда КНР заняла одну из ключевых позиций в разрабатываемой концепции «НАТО 2030». Она предполагает выработку путей адаптации блока к вызовам и угрозам, которые будут стоять перед альянсом в ближайшие 10 лет. Упомянув Пекин в этом документе, Брюссель дал окончательно понять, что считает Китай стратегической проблемой, которая вошла в повестку блока на долгосрочную перспективу.

При этом нужно понимать, что танки и самолеты Пекина беспокоят Брюссель в самую последнюю очередь. Наибольшую озабоченность вызывает «мягкая сила» Китая, которая, по мнению натовских чиновников, может существенно подорвать обороноспособность европейских стран. В первую очередь, опасность представляют финансовые инвестиции Поднебесной в портовую инфраструктуру Европы.

В 2016 году китайская компания COSCO Shipping Ports приобрела у итальянской Vado Holding B.V. 40 процентов акций портового рефрижераторного терминала Вадо-Лигуре, а также единственный контейнерный терминал в Италии, способный принимать сверхбольшие контейнеровозы вместимостью более 18 000 TEU. В том же году Китай приобрел 51 процент акций крупнейшего греческого порта Пирей и планирует превратить его в ключевой транзитный узел между Европой и Азией. В конце 2017 года все та же китайская компания COSCO Shipping Ports стала основным акционером Noatum Port Holding в Испании, получив управление над портами Бильбао и Валенсия. Последний является пятым по величине контейнерным портом в Европе.

Кроме того, Пекин выкупил 90 процентов акций контейнерного терминала в бельгийском порту Зебрюгге, а также является владельцем части акций портов Антверпен (Бельгия) и Роттердам (Голландия). Предпринимаются попытки COSCO Shipping Ports развить свои позиции в литовском порту Клайпеда. Однако из-за серьезного сопротивления со стороны местного правительства — пока безуспешно.

Растущее экономическое влияние китайских компаний в Европе не обошлось без хорошей информационной поддержки со стороны Пекина. Масштабы его пропагандистской кампании показал недавний скандал в Чехии. Местные спецслужбы установили, что чешская кредитная контора Home Credit дала 10 млрд фунтов пиар-компании C&B Reputation Management на размещение в чешских СМИ положительной информации о Поднебесной.

Также кредитор спонсировал в республике работу неназванного аналитического центра, продвигающего в национальном экспертном сообществе прокитайские тезисы. Сумма, потраченная Пекином на создание положительного имиджа в стране, лишенной выхода к морю, превышает годовой военный бюджет Польши.

По мнению руководства НАТО, контроль Китая над крупнейшими контейнерными терминалами в Европе может существенно подорвать военную мобильность альянса в случае кризиса. Порты Зебрюгге, Роттердам и Антверпен являются ключевыми элементами стратегических перебросок вооруженных сил США и ОВС НАТО на Европейском театре военных действий. Например, эти объекты неоднократно использовались для ротации американской бронетанковой бригадной боевой группы в Польше по плану операции «Атлантическая решимость» или для переброски подразделений в ходе крупных военных учений.

В Брюсселе считают, что КНР при необходимости сможет найти «технические причины», по которым терминалы в этих портах перестанут работать, существенно замедлив военные переброски. Также, по мнению альянса, Пекин, контролируя морские порты вдоль Средиземного, Атлантического и Балтийского морей, собирает для России разведывательные данные об учениях НАТО и перемещениях войск.

Excellent photos of M/V Green Ridge, MSC contracted vessel, in Antwerp, Belgium, for #AtlanticResolve. Thank you to our industry partners, Belgian military and 598th Transportation Brigade for a successful mission!

Photos used w/ permission: Werner de Vijlder/Belgian Photographer pic.twitter.com/auFMPbNpLo