Авторы Telegram-каналов оценили выборы в Центральноафриканской Республике

27 декабря 2020 года в Центральноафриканской Республике состоялись выборы президента и депутатов нижней палаты парламента. Несмотря на провокации, масштабную кампанию по дезинформации и пессимистичный настрой противников политического урегулирования, избирательный процесс прошел успешно, а в легитимности выборов никто не сомневается. Не последнюю роль в этом сыграли российские инструкторы.

Корреспондент Федерального агентства новостей взял комментарии у авторов аналитических Telegram-каналов и узнал их мнение о роли России в ЦАР.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum считает, что прошедшие выборы в Центральноафриканской Республике «отчетливо показали, что Москва справилась со своей задачей создать полноценное правовое поле в регионе, где раньше его попросту не было. Когда Россия только вошла в ЦАР, и представить было нельзя, что в этой стране что-то может идти нормально, тем более такой сложный процесс как выборы».

По мнению руководителя проекта, «выборы прошли успешно потому, что никто не смог им помешать. Поколениями в ЦАР менялась власть исключительно путем революций и переворотов, лилась кровь. Слово демократия не было даже ругательством, его просто не знали. А вчера там прошли первые полноценные выборы».

«Раньше африканцы стояли в очередях за продуктами, выдаваемыми гуманитарными организациями. Теперь люди стоят чтобы проголосовать. И судя по ажиотажу что в ЦАР, что среди диаспоры, как в Европе, так и в соседних странах, выборы прошли как минимум неплохо», — отмечает автор Astra Militarum.

«Роль России в нормализации политического процесса в ЦАР очевидна. Ни ООН, ни соседи, ни Франция не могли долгое время сделать для ЦАР ничего. Вопрос - хотели ли? Слишком уж Запад привык смотреть на черный континент, как на свою колонию, а на порядок им было наплевать. Теперь же при помощи России стране дается уже второй шанс на нормальную жизнь. Первый был дан во время заключения Хартумских договоренностей. И его президент Туадера использовал, умиротворив страну и подготовив все к выборам. Нужно отметить, что в организации выборов российская миссия принимала самое непосредственное участие. Инструкторы помогали армии следить за порядком, обеспечивали доставку выборных материалов в регионы. Про помощь в столкновениях и говорить не приходится. Без единого выстрела и зачастую без оружия, направляя африканцев, российским инструкторам удалось остановить наступление боевиков на столицу и тем самым закрепить достижения ЦАР на пути стабилизации политического процесса», — пояснил автор Astra Militarum.

Авторы канала «Рыбарь», специализирующегося на Ближнем Востоке и Африке, считают, что роль российских инструкторов недооценена.

«Так уж получилось, что сегодня в экспертном сообществе ориентируются, в основном, на заявления западных СМИ и лидеров общественного мнения: приводятся тезисы проамериканских, как правило, изданий, цитируются слова живущих в своем собственном дискурсе политиков. То же самое мы видели и на примере ЦАР: когда 17 декабря началась эскалация, все обозреватели ринулись читать зарубежную прессу», — говорят в «Рыбаре».

«Неделю назад началась типичная информационная война: боевиков, бандитов, вчерашних радикальных исламистов начали внезапно называть «оппозицией» и «повстанцами», а российских инструкторов выставлять комбатантами, которые ведут огонь по мирному населению. И ведь многие на это купились: ну зачем проводить какой-то фактчекинг, если в зарубежной прессе все написано? С умным видом в социальных сетях начали писать, как кровожадные русские убивают безоружных повстанцев, апеллируя к недостоверным источникам. Про российских инструкторов и их реальную роль в подготовке местных силовых структур, которые и смогли отразить наступление на Банги, не говорил никто: для всех было важно, что Россия потерпела очередное геополитическое фиаско. А ведь все с точностью да наоборот», — отмечают авторы Telegram-канала.

Сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров подчеркивает, что экспорт безопасности — это нормальная практика.

«Так исторически сложилось, что война — это ремесло, которым народы, проживающие на территории России, были вынуждены заниматься. А если ты что-то хорошо умеешь, глупо это не экспортировать. Поэтому российские советники, инструкторы и просто добровольцы, приехавшие по зову сердца вместе со своим верным истребителем И-16, — неотъемлемая часть ландшафта тех территорий, в которых Россия видит свой экономический или политический интерес, уже больше тысячи лет», — отмечает Олег Макаров.

По словам сооснователя аналитического проекта «Ватфор», «ничего нового ни в ЦАР, ни в Судане, ни где бы то еще не происходит: Россия ведёт на африканском континенте экономическую деятельность, а для того, чтобы иметь такую возможность — поддерживает стабильность во всех окрестных странах. И делает это методом экспорта безопасности, предоставляя местным силовикам (за деньги) играющих тренеров, а если надо, то технику и авиационную поддержку. И надо заметить, что какими бы кровососами не рисовали русских в голливудских фильмах, у местного населения воспоминания о них остаются в основном положительные. Даже в Афганистане».