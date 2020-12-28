Россия преобразила промысловое судостроение по программе «квоты под киль»

Программа «квоты под киль», принятая в конце 2017 года в России, заложила простую логику возрождения промыслового судостроения в стране. Желающие участвовать в добыче богатейших рыбных ресурсов в российских морях должны были разместить заказы на постройку современных рыболовных судов на российских же верфях. И это сработало.

На сегодняшний день можно говорить о полном успехе программы. Всего за три года ее работы произошло радикальное обновление судостроительной программы по рыболовному флоту РФ: на отечественных верфях были размещены заказы на строительство 78 промысловых судов общей стоимостью более 228 млрд рублей.

Причем речь идет о самых современных кораблях, чей технологический уровень соответствует самым высоким мировым стандартам и даже превосходит их.

Корабль из будущего

Если вы впервые увидите морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» возле достроечной стенки судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, то вы скорее всего решите, что это — реквизит к какому-нибудь научно-фантастическому фильму.

Действительно, этот плавучий завод, в задачу которого входит лов и переработка трески, пикши и других видов «быстрых» рыб в Северной Атлантике, выглядит необычно: его носовая часть представляет собой единую гладкую капсулу, внутри которой спрятаны основные судовые системы.

Такой подход к проекту обусловлен не только желанием максимально защитить главные системы судна от вездесущей коррозии, которую приносит на борт соленая морская вода. Еще одна причина «капсулирования» траулера — это то, что он еще и приспособлен к работе в легком льду, имея «взрослый» ледовый класс — КМ Ice2. Суда такого класса могут самостоятельно ходить в несплошном льду неарктических морей и в сплошном льду в канале за ледоколом при толщине льда до полуметра. Поэтому «Капитану Соколову» не страшны негостеприимные просторы Северной Атлантики, ставшие губительными для многих судов, но богатые холодолюбивыми видами рыб.

Как теперь часто бывает, головной корабль «Капитан Соколов» проекта 170701 станет лишь первым судном из целой серии. На той же «Северной верфи» уже заканчивается постройка следующего судна, «Капитан Геллер», и еще двух кораблей этого проекта. Таким образом заказчику, крупнейшему отечественному рыбопромышленному холдингу, будет в 2021 году передан целый флот современнейших рыболовных судов, который в перспективе составит 10 кораблей проекта 170701.

Непростая локализация

Рассказывая о «Капитане Соколове» и, в целом, о программе «квоты под киль», стоит сказать, что ее реализация проходила отнюдь не столь гладко, как хотелось бы. Несмотря на несомненные успехи инвестиционной программы и такие наглядные примеры реализации, как проект 170701, ее развитие пока не вышло на заявленные параметры — ежегодную постройку 32 промысловых судов.

Если в 2018 и 2019 годах программа стартовала мощно и с запасом от плана, то уже в 2020 году темп заказа новых судов упал. Это определяется не только тем, что изначально в программу попали самые «сладкие» квоты, как, например, вылов камчатского краба, под которого в 2019 году было заложено сразу 39 судов-краболовов. И не только тем, что 2020 год стал годом мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Еще одним неприятным моментом стало то, что за период «безвременья и застоя» в строительстве промыслового флота в России, который продолжался без малого четверть века, страна отстала от мирового уровня рыболовного судостроения. В итоге проекты судов под программу «квоты под киль» пришлось заказывать у конструкторских бюро тех стран, которые не теряли времени зря, — у Норвегии и Исландии. Например, упомянутый «Капитан Соколов» и в целом проект 170701 — это детище исландского проектного бюро.

И все же утверждение о том, что этот проект превосходит мировые стандарты, — вовсе не пропаганда. Ведь даже в родной Исландии бюро пока еще не строило столь интегрированных рыболовных траулеров, а лишь отработало концепцию «капсулы» на нескольких «переходных» судах.

Разработка проекта 170701 наглядно показала, насколько непростой является задача адаптации проектной документации под российские условия. Несмотря на то, что Исландия и Норвегия ведут добычу рыбных ресурсов в условиях, максимально схожих с российскими, у Росрыболовства и Российского морского регистра есть целый ряд специфических требований, которые стали новыми для проектных бюро этих стран.

Кроме того, в программу «квоты под киль» было включено еще одно требование: для получения инвестиционных квот технический проект и рабочая конструкторская документация по строящимся судам должны были разрабатываться российскими компаниями. Поэтому исландцам пришлось пойти на реальную локализацию — начиная с эскиза. Еще в 2018 году они приобрели петербургское проектное бюро, которое под новым названием занялось локализацией оригинального исландского проекта траулера-процессора для России.

«Сделано в России»

С подобными задержками и сложностями столкнулись и другие заказчики, которые тоже предпочли иностранные проекты. Такая ситуация в целом понятна, если учесть действующие рыночные реалии: интересы рыболовов часто противоположны интересам судостроителей. Рыбакам проще брать готовые иностранные решения, чем возиться с опытными образцами отечественных конструкторов и машиностроителей.

Но поскольку главной целью программы «квоты под киль» была все-таки не эффективная продажа рыбных российских ресурсов, а развитие собственной судостроительной и машиностроительной промышленности, правительство России учло именно эту задачу в инвестиционной программе. В частности, реализация постановления ведется на балльной основе: чем больше на судне российских материалов и оборудования, тем больше баллов оно получит, и при достижении определенного их количества судно будет признано произведенным в России.

Именно поэтому исландцы из проектного бюро были вынуждены фактически «перекроить» свой начальный проект траулера-процессора под использование российских материалов и комплектующих. Это, хоть и несколько тормозит создание крупной серии «траулеров будущего», в перспективе делает их действительно российскими судами.

Так что в добрый путь, «траулер из будущего»! На твоей корабельной регистровой табличке будет написано: «Сделано в России». И это — чистая правда.