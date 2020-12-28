Власти Косово добьют сербов при поддержке Байдена. Колонка Евгения Беня

Канцелярия по делам Косово и Метохии при Правительстве Сербии потребовала от властей в Приштине как можно скорее найти виновных и прекратить оставлять безнаказанными преступников, совершающих нападения на сербов и их собственность.

«Под угрозой не только безопасность, но и само существование сербов, проживающих в Косове и Метохии», — цитирует «Балканист.ру» заявление канцелярии.

Речь идет о преступлениях в муниципалитете Косовская Витина, где косовары второй раз подряд совершили нападение на местных сербов, забросав камнями школу, подвергнув сожжению дворовые постройки и ограбив дом 70-летней жительницы Любинки Йованович.

В ЕС надеются на соблюдение официальной Приштиной договоренностей, которых ранее удалось достигнуть в переговорном процессе. Такое мнение высказали в разговоре с журналистами сербского агентства новостей «Танюг» сотрудники пресс-службы Евросоюза.

Брюссельские чиновники внимательно наблюдают за проведением так называемых внеочередных выборов в парламент Косова. В начале ноября — перед тем, как предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности — в отставку ушел косовский президент Хашим Тачи. В декабре конституционный суд Косова принял решение о том, что процедура голосования в пользу Авдуллаха Хоти на должность премьера была незаконной, поэтому правительство уйдет в отставку, а в Косове пройдут внеочередные парламентские выборы. Междувластие и неразбериха, очевидно, не позволят сепаратистам в Приштине заняться подготовкой к подписанию всеобъемлющего договора о нормализации отношений с Белградом.

Однако Брюссель все-таки рассчитывает, что даже в условиях политического кризиса Приштина продолжит диалог с Белградом. Представители пресс-службы Евросоюза отметили, что ЕС пролонгирует контакты со всеми политическими силами Косова ради реформ внутри «республики», чтобы ускорить ее интеграцию в еврозону.

В Сербии же имеют место реальные опасения: в связи с приходом в Белый дом на место сторонника государственной самоидентификации Дональда Трампа глобалиста Джо Байдена ситуация на Балканах вновь способна стать взрывоопасной, а провокации из Косова резко усилятся. По словам сербского оппозиционного политика Миши Вацича, Байден является человеком, который «нарушит нынешний относительный покой в мире». Он заявляет, что действующий американский лидер Дональд Трамп придерживается почти той же системы ценностей, что глава России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вацич подчеркивает, что с приходом Байдена к власти всему миру не поздоровится, а по вопросу Косова Сербии придется тяжелее, так как Байден — фактически продолжатель традиционной политики демократов. Сербский политик уточняет, что вашингтонские соглашения по урегулированию между Сербией и Косовом были частью избирательной кампании Трампа и сулили бы Белграду большие инвестиции. Сербия могла бы получить от США в случае их реализации действительно огромные средства.

25 декабря Трамп вручил Медаль национальной безопасности своему специальному представителю по диалогу между Сербией и Косовом Ричарду Гренеллу, награжденному за исключительный вклад в подписание в начале сентября этого года соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косовом. Согласно этим договоренностям, Сербия и Косово восстанавливают прямое воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение и налаживают контакты по реализации ключевых проектов, необходимых для облегчения экономического роста и своевременной транспортировки товаров и людей.

Как информировал приштинский канал «Клан Косова», договоренности содержат пункт о передаче ГЭС «Газиводе» под управление Белграда. Еще одним пунктом стало присоединение Приштины к «мини-Шенгену» (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Предусмотрен мораторий на один год на вступление непризнанного Косова в международные организации. Предполагаются инвестиции в размере 13 млрд долларов в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.

На самом же деле Сербия и Косово не подписывали соглашение именно друг с другом, а каждая сторона по отдельности подписала с США соглашение «о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией».

Принципиальнейший вопрос об обмене территориями между Сербией и Косовом до сих пор висит в воздухе. Например, 2018 год в Сербии прошел в дискуссиях о возможных компромиссах по разграничению с Косовом, которое означает, что Белград и Приштина теоретически могли бы обменяться землями, исходя из преимущественного проживания на них сербов и албанцев. Территории на севере Косова до Косовской Митровицы отошли бы к Сербии. Косовары же могли в таком случае рассчитывать на районы Прешево и Буяновац — западнее административных границ Косова, где практически не осталось сербского населения. В этом случае Приштина фактически контролировала бы территорию с 90-процентным албанским населением вплоть до главной европейской автомагистрали А1 (Афины — Берлин). Однако такой замысел обмена территориями не разделяют множество граждан Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva недавно прямо заявил о том, что Белград ни в коем случае не признает независимость Косово до апреля 2022 года, то есть до проведения очередных президентских выборов. Что будет потом — это будет решать сербский народ, отметил он.

Накануне столь громкого заявления Вучича, в середине декабря 2020 года, в Белграде побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках балканского турне он прибыл с визитом в Сербию, посетил мемориал освободителям Белграда и храм Святого Саввы. Лавров провел переговоры с сербским коллегой Николой Селаковичем и, конечно, с президентом Вучичем. Лавров в Белграде в очередной раз заявил о том, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Сербии и за компромиссное решение косовского вопроса в рамках резолюции 1244 СБ ООН.

Премьер-министр Албании Эди Рама 14 декабря проинформировал о переходе компании-распределителя электроэнергии Косово KOSTT под контроль албанского оператора OST. По его словам, в единый с Албанией энергоблок вошла и электросеть севера Косова и Метохии, населенного преимущественно сербами. Эту зону ранее обеспечивал электроэнергией сербский оператор «Электросеть Сербии». Условия для такого перехода были созданы еще в 2013 году, когда сербская сторона при посредничестве Евросоюза подписала в Брюсселе ряд соглашений с косовскими сепаратистами, в том числе компромиссное — об управлении электроэнергетической инфраструктурой, чем позже воспользовались и Приштина, и Тирана, зарегистрировав в конце 2019 года соглашение о создании косовского контрольного энергетического блока в Албании.

Кстати, в 2013 году было подписано и дополнительное соглашение, которое регулирует отношения Белграда и Приштины в области энергетики. Резюмировалось, что Сербия создаст две дочерние компании, и они будут управлять электросетью на севере Косова, но эти договоренности Приштина положила под сукно, как и большинство других своих обещаний сербской стороне.

Новость о единой системе энергоснабжения севера Косова и Метохии с Албанией в общем контексте с неразберихой в коридорах власти Приштины и с предстоящим вступлением в должность 46-го президента США Джо Байдена заставляет не только усомниться в возможности подписания всеобъемлющего договора о нормализации отношений между Белградом и Приштиной и в реализации прежних договоренностей, но и напоминает сербам о реальности ожидания новой волны косовских провокаций.