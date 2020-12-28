Ранее судимый житель Иркутска попался в Керчи на закладке крупной партии наркотиков



В Крыму задержали 35-летнего мужчину, который в Керчи хотел организовать продажу крупной партии синтетических наркотиков. Он делал закладки, снимая на фото место «схронов», таким образом фиксируя их координаты. Во время досмотра правоохранителями у мужчины были обнаружены и изъяты почти 250 свертков, в которых находилось около 200 грамм наркотических веществ N-метилэфедрона.

В сообщении МВД России говорится, что подозреваемый от подельников получал координаты расположения оптового тайника в Севастополе и потом уже распространял закладки по крымскому региону.

Выяснилось, что мужчина приехал в Крым из Иркутска, где ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но за совершение кражи. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Напомним, ранее ФАН сообщал о задержании в Самаре двух мужчин с килограммом наркотиков. Как оказалось, один из них оказался депутатом из Крыма, а второй — адвокатом.