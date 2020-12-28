Создан штаб по расследованию причин трагедии в Баренцевом море

Мурманск, 28 декабря. Создан штаб по расследованию причин трагедии с затонувшим судном «Онега». Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По поручению Абрамченко создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном «Онега». Штаб проведет расследование произошедшего, изучит все документы.

«Штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В структуру вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей», — сообщили в пресс службе.

В расследовании будут участвовать территориальные органы Росрыболовства, Росморречфлота, Морспасслужбы и других ведомств.

«Росморречьфлот и Морспасслужба окажут содействие в проведении поисково-спасательной операции, — пояснили в пресс-службе. — Штаб изучит обоснования для выхода судна в море с учетом метеорологических условий, а также исправность судна».

Семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка.

Ранее ФАН уже писал о предварительной причине гибели судна.

