Арестованный экс-мэр Томска Иван Кляйн сильно заболел в СИЗО

Томск, 28 декабря. Временно отстраненный мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении полномочий, госпитализирован в медсанчасть СИЗО с острым заболеванием. Об этом сообщают адвокаты бывшего градоначальника в своем Telegram-канале.

Сторона защиты утверждает, что в среду 23 декабря у Ивана Кляйна резко поднялась температура до 39,2 градусов, а также появились другие явные симптомы острого заболевания. После он был немедленно помещен в палату медсанчасти СИЗО-1, где ему пытались сбить температуру при помощи введения антибиотиков. Также адвокаты заявляют, что в СИЗО нет специалистов по профилю заболевания больного.

Недавно защита уже писала об ухудшении здоровья Кляйна, на что УФСИН по Томской области 24 декабря дал официальный комментарий.

«Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное», — заявили в УФСИН.

Ранее ФАН сообщал, что 30 ноября Томский областной суд рассматривал апелляцию адвокатов теперь уже бывшего мэра Ивана Кляйна по поводу избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд не удовлетворил жалобу адвокатов и оставил Ивана Кляйна под стражей.