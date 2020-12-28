В США вакцинируются обычные граждане, а не медики и приоритетные группы

Нью-Йорк, 28 декабря. Вакцина от коронавируса наконец-то прибыла в город, но что-то пошло не так. В департаменте здравоохранения штата уверены, что бруклинская медицинская клиника ParCare распространяла вакцину среди обычного населения, а медики и приоритетные граждане — жители и сотрудники домов престарелых — остались без прививки. Проводится расследование. Клиника все отрицает.

Глава департамента Говард Зукер считает, что шесть клиник, входящие в сеть ParCare, могли получить препарат обманным путем и передать его в другие части штата, направив общественности.

«Мы относимся к этому очень серьезно, и департамент здравоохранения будет помогать полиции штата в уголовном расследовании дела», — сказал Зукер.

В свое оправдание представители клиники ответили, что учреждение сотрудничает с властями штата. В заявлении ParCare говорится, что медики проводят вакцинацию только тех граждан, которые сейчас отвечают всем необходимым требованиям (в соответствии с указаниями Департамента здравоохранения Нью-Йорка), включая врачей и сотрудников экстренных служб.

Представитель клиники показал журналисту The New York Post электронное письмо, подтверждающее получение 2300 вакцин ParCare от министерства здравоохранения.

«Мы уверены, расследование покажет, что ParCare всегда прилагала максимальные усилия для соблюдения всех требований департамента здравоохранения. Это позволит нам и дальше обеспечивать этими критически важными вакцинами жителей Нью-Йорка, которые в них больше всего нуждаются», — говорится в заявлении клиники.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Соединенных Штатах началась всего две недели назад, но американская общественность уже столкнулась с проблемами ее распределения.

Ранее первые попытки мошенничества с прививками были выявлены в Германии. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения на прививку, требуя за прохождение вакцинации до шести тысяч евро.