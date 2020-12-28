Крупнейшие морские катастрофы в истории

Трагедия с российским рыболовецким судном «Онега», затонувшим в Баренцевом море из-за обледенения корпуса, заставила нас вспомнить самые крупные морские катастрофы за всю историю судоходства.

Ранее сообщалось, что из 19 членов экипажа «Онеги» (владелец судна — Рыболовецкий колхоз имени Калинина) удалось спасти двоих, 17 человек все еще ищут. ФАН публикует список моряков. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Подробности спасательной операции и другая информация, связанная с этой трагедией, — на сайте ФАН.

Самые крупные морские катастрофы

«Титаник»

Самая известная морская катастрофа. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года судно столкнулось с айсбергом и затонуло. Из 2224 человек, находившихся на борту, погибли 1513.

«Лузитания»

Британский пассажирский лайнер был торпедирован германской субмариной 7 мая 1915 года. Из 1959 человек, находившихся на судне, погибли 1198.

Крейсер «Прованс»

Французский вспомогательный крейсер был потоплен германской субмариной 26 февраля 1916 года. Из 4000 человек, находившихся на «Провансе», погибли 3130.

Таллинский переход

Одной из крупнейших морских катастроф в истории считается гибель советских моряков во время Таллинского перехода в начале Великой Отечественной войны. Из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года вышел караван в 225 кораблей. По всему маршруту советские корабли ожесточенно бомбила немецкая авиация. До Кронштадта дошло 163 судна, в ходе перехода погибло более десяти тысяч человек.

Теплоход «Армения»

Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был потоплен немецкими самолетами вблизи побережья Крыма 7 ноября 1941 года. Погибли от 3000 до 4500 человек.

«Кап Аркона» и «Тильбек»

3 мая 1945 года британская авиация потопила в Балтийском море немецкий лайнер «Кап Аркона» и грузовое судно «Тильбек», которые перевозили узников концлагерей. Погибли около 8000 человек.

«Вильгельм Густлов»

30 января 1945 года советская подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско совершила «атаку века» — торпедировала немецкое судно, перевозившее в том числе немецких моряков-подводников. Погибло до 9000 человек, эта катастрофа считается крупнейшей в морской истории.

«Донья Пас»

Зарегистрированный на Филиппинах пассажирский паром «Донья Пас» затонул 20 декабря 1987 в районе острова Мариндуке после столкновения с танкером «Вектор». Погибло около 4375 человек, что стал крупнейшей морской катастрофой в мирное время.

«Адмирал Нахимов»

Советский пассажирский пароход «Нахимов» затонул 31 августа 1986 года в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега. Погибли 423 из 1234 человек.

Паром «Эстония»

Крушение парома «Эстония», произошедшее ночью, 28 сентября 1994 года, на пути из Таллина в Стокгольм. На борту судна было 803 пассажира и 186 членов экипажа, погибли и пропали без вести 852 человека.

Теплоход «Булгария»

Крушение теплохода «Булгария» произошло 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище Республики Татарстан. На борту теплохода находился 201 человек, погибло более 120 человек.