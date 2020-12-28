У госпитализированной Алисы Фрейндлих выявлено 80% поражения легких

Санкт-Петербург, 28 декабря. Врачи выявили у известной актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих серьезное поражение легких и нашли новообразование в печени. Об этом ФАН рассказал источник в здравоохранении.

По его словам, актриса при поступлении в 122-ю больницу имени Соколова в Санкт-Петербурге прошла компьютерную томографию. Она показала 36% поражения легких.

Однако 25 декабря началось ухудшение. В воскресенье Фрейндлих снова прошла томографию грудной клетки — 80% поражения. Врачи, кроме того, полагают, что у артистки образовалась киста в печени.

«Но сейчас главное — вылечить от коронавируса», — заметил собеседник ФАН.

В начале декабря звезде фильма «Служебный роман» исполнилось 86 лет. О ее попадании в реанимацию и отмене выступлений в театре сообщили в понедельник.