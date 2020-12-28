ФАН выяснил подробности госпитализации Алисы Фрейндлих

Санкт-Петербург, 28 декабря. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих при госпитализации в Санкт-Петербурге жаловалась на плохое самочувствие, задыхалась. Подробности рассказал ФАН источник в здравоохранении.

Как удалось выяснить, звезде советского экрана вызвали платную скорую помощь. Звонок в службу поступил в 13:10 по московскому времени 25 декабря.

«Плохо себя чувствовала, температура, задыхалась», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, артистку отвезли в 122-ю больницу имени Соколова, поскольку она специализируется на подобных случаях.

О госпитализации Фрейндлих стало известно в понедельник. Ближайший спектакль с участием актрисы в Большом драматическом театре имени Товстоногова отменен.