Украину в 2021 году ждут карантин на границе и скатывание к войне с Россией

В 2021 году Украину ожидает множество неприятных проблем. Единственное, что сможет предложить Киев своим гражданам и остальному миру, это идея войны с Россией. Но найти покупателей на этот «товар» ему будет очень трудно.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший политические и социально-экономические итоги 2020 года для Украины и ее перспективы на следующие 365 дней.

Причуды внутренней политики

Украинская госкомпания «Нафтогаз» анонсировала заметный рост цены на природный газ для населения «незалежной». С 1 января 2021 года стоимость голубого топлива составит 7,22 грн/куб. м с НДС, без учета стоимости распределения и доставки. Это на 14% больше чем прежняя цена, 6,33 грн/куб.

Заметим, что «Нафтогаз» вынужден далеко не в первый раз повышать стоимость природного газа. Главная причина — медленное, но неуклонное обрушение украинской экономики. В 2020 году на это наложилось тотальное разочарование украинцев в собственном президенте Владимире Зеленском.

За год глава украинского государства умудрился полностью дискредитировать себя как политическая фигура и потерять доверие граждан. Об этом свидетельствует его снизившийся почти в 2,5 раза рейтинг. С авторитетом в коридорах власти у бывшего шоумена тоже не все благополучно: Зеленскому слабо подчиняется даже его собственная фракция в Верховной раде, не говоря уже о независимых фигурах и партиях.

По сути, 2021 год президент Украины встречает в состоянии политической изоляции — как «хромая утка». В наступающем году ему придется расплачиваться за многочисленные ошибки, совершенные в 2020-м. И, пожалуй, главной перспективой, которая устроит подавляющее большинство представителей украинского политикума, будут досрочные парламентские, а если ситуация в стране окончательно рухнет «под плинтус», то и президентские выборы.

Основная конкурентная борьба в 2021 году на Украине развернется за электорат основанной Зеленским партии «Слуга народа», и за парламент — главную политическую площадку страны. Грядущий год станет для «незалежной» временем формирующихся политических коалиций на фоне стремительно теряющей авторитет и политическое влияние президентской фракции. Можно с уверенностью говорить, что в 2021-м Зеленский утратит контроль над Радой, а значит — лишится львиной доли возможностей: от назначения министров до принятия бюджета.

При этом «слунарам» не с кем создавать коалицию: все политические лагеря на Украине настроены против Зеленского и будут использовать накопленный президентом груз проблем и ошибок, чтобы довести ситуацию в стране до политического кризиса — и досрочных парламентских выборов. Если это случится, то вопрос ухода Зеленского до истечения президентских полномочий станет лишь делом времени.

Понятно, что партия «Слуга народа» и Зеленский будут сопротивляться попыткам оппонентов реализовать такой вариант, но предложить альтернативный план правящая партия просто не в силах. Можно сказать, что тезис «Плана нет!» станет в 2021 году главным лозунгом Зеленского. Правящая фракция уже частично поделена между крупнейшими украинскими олигархами. После новогодних праздников в поисках новых политических патронов она продолжит дробиться дальше.

В общественной жизни Украины ключевыми в 2021 году окажутся вопросы социального развития и пандемия коронавируса. Отсутствие поддержки со стороны центра и эмоциональные, но плохо продуманные запреты на экономическую активность (локдаун) еще полгода назад стали поводом для настоящего бунта со стороны ряда мэров крупнейших городов Украины и десятков городов поменьше. В отсутствие какой-либо поддержки со стороны Киева они массово отказывались от введения жестких карантинных мер.

Этот тренд, усиленный поддержкой со стороны политических партий, которые делят страну по географическому признаку (Петру Порошенко достается запад страны, Виктору Медведчуку — восток), получит свое развитие в новом году. Он лишь усилит падение рейтинга и политического авторитета Зеленского.

Вниз по кривой

В 2020 году чуда на Украине не произошло, не произойдет оно и в 2021-м. Страна движется вниз по стремительно падающей кривой социально-экономических показателей, став лидером европейских антирейтингов по уровню жизни, инвестиционной привлекательности, коррупции и преступности. Внешние инвестиции снизились до минимума. Обрушение экономики, заметно усилившееся в 2015-м, продолжится.

В 2020 году для Украины своеобразным «черным лебедем» стала пандемия COVID-19. Она нанесла сокрушительный удар по социально-экономической жизни страны, затронув «глубинный народ» с его «серой» экономикой, а также прервав поступление в страну денежных средств от рабочих-мигрантов, что составляло очень значительную часть экономики западных и центральных областей «незалежной».

Плана восстановления экономики и организации социальной поддержки населения у Зеленского нет. Отсутствует даже дискуссия сверху по этим вопросам. Наоборот, парадоксальным образом, кабмин Украины сократил до минимума субсидии на оплату коммунальных платежей, одновременно анонсировав резкое их повышение в следующем году. Иного варианта борьбы с кризисом COVID-19, кроме локдауна, Киев не рассматривает. В 2021 году столь топорный подход еще более снизит финансовые накопления среднего и малого бизнеса на Украине, да и всего населения в целом.

Настоящей «черной меткой» в грядущем году для Зеленского станет вопрос вакцинации населения. Дело в том, что вакцинация на Украине, в отличие от России и стран Западной Европы, скорее всего, не сможет быть проведена в массовом порядке. Уверения президента и министра здравоохранения Украины Максима Степанова о получении зарубежной вакцины в первой декаде 2021-го «разбиваются в щепки о скалы» полного отсутствия упоминаний этой страны в планах западных производителей вакцин.

Напомним, что от идеи приобретения вакцины в России Киев, после вызова Степанова «на ковер» в посольство США, отказался. Таким образом, единственное, на что Украина может рассчитывать, это на символическую передачу небольшого количества вакцин со стороны США и ЕС, что, конечно, не позволит провести массовую вакцинацию украинского населения. Ведь для этого количество необходимых доз должно исчисляться миллионами единиц!

Провал массовой вакцинации очевидным образом приведет к карантину в отношении Украины со стороны других стран, желающих избежать распространения у себя коронавируса через граждан «незалежной». Симпатий к власти среди украинцев, и особенно трудовых мигрантов, это разумеется, не прибавит. К тому же, похоже, Киев настроен на то, чтобы возложить заботы по приобретению вакцины и проведению вакцинации на плечи собственного населения. Так сказать, в индивидуальном порядке и за свой счет.

Очевидно, что в наступающем году Зеленский продолжит бездумную политику сокращения социально-экономических расходов, а также давления на малый и средний бизнес, чего требуют от президента Украины международные финансовые структуры. Это уже мобилизовало против президента так называемые ФОПы — индивидуальных предпринимателей, которые второй месяц будоражат Киев своей протестной активностью.

Нельзя не напомнить, что главной общественной силой Евромайдана в 2013–2014 годах был именно малый бизнес, поддержанный общественными объединениями. Можно сказать, что сейчас ситуация, в целом, складывается похожим образом.

Говорить об опасности на Украине нового майдана явно преждевременно, но продолжающиеся в Киеве протесты предпринимателей «протаптывают тропинку» именно в сторону нового варианта «революции достоинства»…

Большой интригой на Украине выступает исполнение социальной части дефицитного бюджета, которая в 2020-м была, по сравнению с предыдущими годами, существенно урезана. Заметим, что на этом фоне военные статьи бюджета, наоборот, выросли, став рекордными за всю современную историю Украины.

В 2021 году «незалежная», очевидно, продолжит наращивать кредитный портфель для обеспечения существующих кредитов и поддержания бюджета в условиях стремительно развивающейся инфляции, усугубленной пандемией коронавируса, последствия которой сейчас предугадать невозможно. Это, в свою очередь, будет подталкивать Киев к дальнейшему снижению социальных обязательств (по планам и рекомендациям МВФ), а также к повышению цен на коммунальные платежи.

Следует ожидать, что в следующем году на Украине будет продолжена реализация скандальной медицинской реформы, запущенной при гражданке США Ульяне Супрун — ныне уже бывшем украинском министре здравоохранения. Эта реформа, по сути, парализовала украинское здравоохранение и превратилась в один из главных раздражителей для населения Украины, а также в объект для критики уже президента Зеленского.

Все это в комплексе и на фоне пандемии, масштаб которой непрерывно растет, может привести к локальному или даже национальному кризису здравоохранения на Украине. Увы, советский задел устойчивости и эффективности системы здравоохранения в этой стране усилиями киевских «реформаторов» уже исчерпан.

«Продать» войну непросто

Пора поговорить о международной политике Украины.

Будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский всячески противопоставлял себя «президенту войны» Петру Порошенко и позиционировал себя как будущего «президента мира». Однако став главой украинского государства, Зеленский быстро забыл все свои обещания, продолжив курс на конфронтацию с ДНР, ЛНР и поддерживающей их Россией. Иными словами, 2020 год стал для украинского населения годом несбывшихся надежд. Увы, нам нечем обнадежить или успокоить украинцев: дальше явно будет только хуже.

В международном плане 2021 год на Украине будет годом масштабной ревизии идеи войны с РФ. Эта идея остается едва ли не единственным инструментом Киева для мобилизации украинского населения. Конкуренция за этот тренд уже началась. Например, Зеленский в своем недавнем интервью изданию «Фокус» внезапно заявил о возможной тотальной мобилизации на Украине в случае войны с Россией.

С большой долей уверенности можно предсказать усиление в 2021 году военно-технического сотрудничества Украины с Турцией, которая рассматривает «незалежную» как инструмент давления на Россию. Карабахский конфликт, фигурально выражаясь, открыл «ящик Пандоры» — он возродил у многих украинских радикалов надежду на успех внезапного наступления в Донбассе.

Очевидно, в следующем году Украина направит все усилия, чтобы интенсифицировать тему военного противостояния с РФ — вплоть до срыва перемирия в Донбассе и начала там масштабных боевых действий. Украинскому политическому классу важно занять видное место в антироссийской политике кабинета считающегося избранным президентом США Джо Байдена. Для этого Киев станет максимально раздувать истерию вокруг мнимых российских «агрессии» и «угрозы».

Впрочем, несмотря на существующий на Западе международный антироссийский консенсус, в этом status quo присутствует несколько «но».

Так, Европа в условиях пандемии и серьезных социально-экономических проблем не заинтересована в ухудшении отношений с Россией и, тем более, в развязывании нового противостояния с Москвой: все-таки у Берлина, Парижа, да и Брюсселя сейчас есть проблемы поважнее. Поэтому «продать» тему войны Евросоюзу у Киева, скорее всего, не получится.

К тому же, в Западной Европе Киев, с 2014 года непрерывно спекулирующий на темах российской «угрозы» и «Украины — защитницы европейской демократии», давно воспринимается с усталостью и раздражением. Даже Британия, с ее оголтелой антироссийской позицией, давно замкнута на своих ковидных проблемах: ей тоже некогда заниматься активной поддержкой «незалежной».

«Сосватать» свою тему войны Вашингтону Киеву тоже будет непросто. У Джо Байдена, если тот сумеет окончательно «перемочь» Дональда Трампа, следующий год уйдет не столько на возвращение Соединенных Штатов к активной международной политике и конфронтации с РФ, сколько на формирование собственной администрации, проведение масштабной ревизии в Вашингтоне, а также перезапуск всего правительственного аппарата в целом…

«Тяжелые последствия для государственности»

Пора подвести итог. В новый год Украина войдет с рушащейся экономикой, политическим кризисом и полным отсутствием вменяемого плана дальнейшего развития. Жить одним днем, как привыкла «незалежная», в 2021 году будет чрезвычайно сложно. Единственное, что может предложить Киев в следующем году, это война с Россией. Но покупателей на этот «товар» ему будет найти довольно трудно.

Что касается вероятной попытки Киева реализовать в Донбассе сценарий «маленькой победоносной войны», то такая авантюра способна лишь усугубить тяжелое положение украинского государства. В конце концов, еще в июне 2018 года президент России Владимир Путин прямо предупредил, что масштабное наступление ВСУ против ДНР и ЛНР будет иметь «очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

А в 2020-м президент РФ счел необходимым специально подчеркнуть следующее:

«Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. Мы будем наращивать поддержку не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества».

Не увидеть в этой фразе намек на возможность признания Москвой ДНР и ЛНР в случае обострения ситуации в Донбассе может, вероятно, только слепой. Так что да — попытка Киева сыграть в «Карабах» против Донецка и Луганска действительно способна вызвать «очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».