Информационная монополия, которой Вашингтон упорно добивался, оказалась разрушена. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Противодействие России

Власти Соединенных Штатов направляют 290 миллионов долларов на «противодействие влиянию России». Об этом говорится в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы американского правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), который утвердил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Инициатива по ассигнованиям Государственного департамента США обязывает направить «290 миллионов долларов на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». Речь, помимо всего прочего, идет о выделении средств на работу радиостанций «Голос Америки» и «Свобода/ Свободная Европа», которые финансируются из госбюджета США.

Заговор молчания

Как отметил Сергей Простаков, 290 миллионов долларов — сумма, лишь на 10 миллионов меньшая, чем выделенная на противодействие Китаю, — показатель того, как Россию в Вашингтоне воспринимают на информационном поле. И считают нашу страну в США достаточно сильным противником в пропаганде, которая была главным оружием Запада в той же холодной войне.

«Сама формулировка о «противодействии влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире» говорит и о том, что данное доверие испытывает явные проблемы. Причем возникли они не из-за России, некоторое время бывшей абсолютно пассивной на информационном поле за рубежом. Демократию, которую в США сделали главным прикрытием для своей агрессии, из-за действий самого Вашингтона перестали воспринимать как аргумент и настоящую причину американской политики. Агрессия во многих странах, поддержка диктаторов и террористов — все это само дискредитировало американскую политику безо всякой иностранной пропаганды», — пояснил Сергей Простаков.

По его мнению, активная позиция российских СМИ лишь помогла открыть глаза на эти события тем, кто был лишен из-за «заговора молчания» в западных медиа возможности узнать о реальном положении дел. Информационная монополия, которой Вашингтон упорно добивался, оказалась сейчас разрушена. А полностью дискредитировали СМИ США себя уже освещением внутренней американской политики. Поэтому обвинение России в попытках «посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире» — это способ обвинить в собственном провале кого-то другого.

«А то, что Россия продолжает оставаться одним из главных врагов для США, сейчас удобно всему истеблишменту. Благодаря этому он может продолжать осваивать гигантский военный бюджет и извлекать выгоды из дискриминационных по отношению к российской экономике мер. Чего-то еще американская элита, сохранившаяся со времен холодной войны, миру и своей стране предложить уже не в состоянии», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».