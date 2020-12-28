«Би-Би-Си» провозгласила лидерство США в «нарисованном» рейтинге МВФ

С незапамятных времен ложь является неизменной спутницей всех человеческих сообществ и человечества в целом. Но только в XXI веке, когда благодаря новейшим технологиям производство и потребление информации стало основным занятием биологического вида Homo sapiens, ложь получила возможность подменить и почти заменить собой реальность для миллиардов людей. И на переднем крае этого процесса — конечно, глобальные масс-медиа, которые даже не лгут в обычном и привычном смысле этого слова, а создают вселенскую «матрицу постправды».

Вот, например, такой респектабельный в прошлом источник, как британская медиакорпорация «Би-Би-Си», публикует 26 декабря в качестве главного материала своей интернет-версии на русском языке статью под названием «Экономика Китая может обогнать США к 2028 году. А где будет Россия?». Эта статья является кратким изложением и медитацией над отчетом некоего Центра экономических и деловых исследований (CEBR), из которого следует, что время удивительных историй не прошло.

Оказывается, мы рано радовались тому, что Международный валютный фонд (МВФ) ООН еще в апреле 2020 года официально отказался использовать показатель внутреннего валового продукта по обменному курсу национальных валют (ВВП по номиналу), специально пояснив, что в условиях коронакризисной волатильности он перестал быть значимым и дающим адекватное представление о социально-экономической реальности в разных странах мира. Оказывается, МВФ передумал! И 20 декабря 2020 года выпустил все-таки свой Report for Selected Countries and Subjects («Отчет по отдельным странам и субъектам»), в котором ВВП по номиналу вновь используется, как ни в чем не бывало!

В итоге эксперты CEBR, взгляды которых транслирует на Россию «Би-Би-Си», уже не «на голубом глазу», а на основании официальных данных специализированной организации ООН снова могут утверждать, что из-за коронакризиса Китай станет «экономикой номер один» в мире, оказывается, на пять лет раньше, чем они, эксперты, планировали: не в 2033-м, а в 2028 году. Еще бы, ведь по этому показателю ВВП США — 21,433 трлн долл., а ВВП КНР — «всего-то» 14,302 трлн. И кому интересно, что по намного более объективному показателю внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС) у Китая в 2019 году значится 23,393 трлн долл. против все тех же 21,433 трлн долл. у США?

Вот так защищается «глобальное лидерство» Америки! А вы еще недоумеваете, что может измениться после победы Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах? Погодите, вам такую картинку мира специалисты нарисуют — закачаетесь и рухнете, как с перепою!

И не только соотношения сил в американо-китайском конфликте это касается. Нашей страны — тоже. Теперь не только отмороженные оппозиционеры, но и респектабельные британские ученые из CEBR с британскими журналистами из «Би-Би-Си» (кстати, автор текста не обозначен, то есть это редакционная статья) могут утверждать, что Россия, с ее 1,702 трлн долл. номинального ВВП, в экономическом смысле никто и звать ее никак, даже в первую десятку стран мира не входит!

Хотя в страновом рейтинге по ВВП ППС (версия МВФ) 2018 года Россия значится 6-й с показателем 4,136 трлн долл. и с перспективой стать пятой экономикой мира, если спад в Германии (4,672 трлн долл.) в текущем году окажется больше, чем у нее. Но теперь говорить об этом в приличном обществе не принято! В оптике этого приличного общества наша страна — вовсе не шестая, а 11-я, уступает Бразилии с Канадой…

В общем, «экономическая мелочь» с непомерными, относительно своего масштаба, политическими амбициями. И теперь наши британские друзья, со своей высоты снисходительно похлопывая Россию по плечу, все-таки пророчат ей в период 2026–2033 гг. место в ТОП-10. Если будет хорошо себя вести.

Эту нехитрую мысль, видимо, и требовалось закрепить в головах читателей «Би-Би-Си»: как англоязычных, так и русскоязычных. А то, не дай бог, забудут, кто есть кто в нынешней новогодней брекзитно-коронавирусной суматохе…

Все это, конечно, понятно: там, на Туманном Альбионе, — давно своя атмосфера, свои традиции, своя система мер и весов. Но все время лицемерить, искажая реальное положение дел, — не самая лучшая стратегия действий «вдолгую». Особенно по отношению к России.