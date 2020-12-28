«Квартет И» отметит Новый год дважды

Москва, 28 декабря. Один из основателей «Квартета И» Леонид Барац рассказал ФАН о традиции отмечать Новый год дважды — с друзьями и в семейном кругу.

Актер сообщил, что каждый год собирается с друзьями в конце декабря.

«Мы с друзьями накануне семейного празднования отмечаем свой Новый год, который назвали «Новый год старых друзей», — пояснил Леонид Барац.

По словам артиста, встреча друзей не обходится без Деда Мороза и подарков.

«Нас собирается человек 30: все приносят подарки и кладут их в мешок, — добавил артист. — Приходит к нам Дед Мороз — в нем все узнаем Максима Виторгана — и разыгрывает эти подарки».

Друзья встречают Новый год с музыкой и песнями.

«Мы пьем с удовольствием, поем с удовольствием, потому что поющих людей много с нами: группы «Би-2», «Несчастный случай» и мы сами все поющие, — отметил Барац. — Долго поем, кричим песни, обнимаемся, признаемся друг другу в любви, расходимся с тем, чтобы на утро мучиться от похмелья».

Ранее другой участник «Квартета И» Камиль Ларин рассказал ФАН о премьере новогодней комедии «Обратная связь».