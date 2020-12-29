Бокова: «Российская электронная школа» стала точкой опоры для иностранных школьников

Правительство России объявило о начале эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в России. Оператором эксперимента назначен Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

Руководитель института, экс-замминистра Минцифры Людмила Бокова в эксклюзивном интервью ФАН рассказала о развитии цифровой образовательной среды, популярности портала «Российская электронная школа» за рубежом, а также о старте проведения эксперимента на территории Российской Федерации.

— Людмила Николаевна, вы недавно возглавили ФИЦТО. Расскажите об основных направлениях и первых итогах деятельности.

— В первую очередь, мы подготовили концепцию создания образовательного сервиса «Моя школа», которая станет основным инструментом реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Сейчас мы приступаем к разработке данной системы. Вторым важным результатом стало формирование команды ФИЦТО: на сегодня в институте работает более 210 методистов, программистов и специалистов в сфере образования. Еще в сентябре нас было только 30 человек.

Третий результат — организация информационной кампании по вопросам дистанционных образовательных технологий. Не секрет, что в условиях пандемии родители и учителя оказались не готовы применять цифровые технологии в обучении детей. До сих пор многие путают дистанционное образование и дистанционное обучение.

Образование или обучение

— Для людей непосвященных дайте пояснение, чем дистанционное образование отличается от дистанционного обучения?

— У нас есть применение дистанционных технологий в обучении, но у нас нет и не было дистанционного образования и вряд ли в ближайшее время будет. Даже понятие, как таковое, «дистанционное образование» отсутствует в законе об образовании. Зато есть обучение с применением дистанционных технологий, и это право, а не обязанность образовательного учреждения. Оно может выбрать для себя формат применения таких технологий, решить, где и как именно применять, в каком объеме.

Все это регулируется нормативными локальными актами. Мы лишь разрабатываем, а затем рекомендуем методологию, как правильно использовать эти технологии в образовательном процессе.

— Расскажите о планах по развитию платформы «Российская электронная школа» (РЭШ).

— «Российская электронная школа» первоначально создавалась как инструмент очного образования, который содержал необходимый функционал для такой работы. В ходе первой волны пандемии РЭШ стала ведущей образовательной платформой, мы фиксировали более 2,3 млн пользователей в день. Могу сказать с уверенностью, «Российская электронная школа» действительно стала точкой опоры для многих образовательных организаций как у нас в стране, так и за рубежом.

— Как платформа выдерживала такой наплыв пользователей?

— Тяжело было, не скрою. Приходилось, что называется, постоянно оказывать техническую поддержку. Тем не менее, все работало в штатном режиме. Электронно-образовательной средой РЭШ пользуются в 85 регионах России. Среди них больше всего пользователей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей.

Больше вам скажу, она и сегодня популярна и очень востребована — особенно в странах ближнего зарубежья. А самый большой поток пользователей — это школьники Украины, более 130 тыс. человек. На втором месте идет Киргизия, затем Казахстан, а замыкает список лидеров по посещаемости ресурса Белоруссия. В этих странах — самые активные пользователи.

Мы сейчас дорабатываем эту площадку, чтобы не только фиксировать ученика как пользователя платформы, но чтобы там появилась еще и «Школа» и уже учебное заведение могло пользоваться контентом. Появилась потребность сделать новую функцию «Администратор школы» — так называемое доверенное лицо учебного заведения, которое от имени и по поручению школы определяет, в каком формате и в каком классе использовать тот или иной контент.

Эксперимент — право, а не обязанность регионов

— В начале декабря правительство России объявило о начале эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, выпустив соответствующее постановление. Какие регионы уже выбраны для проведения эксперимента?

— Субъекты федерации смогут принять участие в отборе после того, как в Минпросвете будет подписан приказ о старте процедуры отбора регионов.

— То есть уже январь?

— В постановлении правительства стоят жесткие сроки. Январь — уже достаточно активная фаза процесса.

— По вашему ощущению, какой из регионов может точно войти в этот эксперимент?

— Тут сложно прогнозировать, каждый субъект для себя решит самостоятельно.

— Все субъекты обязаны участвовать в этом эксперименте?

— Это право, а не обязанность. Регион все-таки должен быть готов к тому, что это потребует от него дополнительных ресурсов. У нас регионы разные, как и образовательные организации: у кого-то больше сельских школ, у кого-то — городских. У кого-то разброс школ такой, что Интернет там крайне неустойчивый. Вот, например, северные территории: там у нас кроме спутникового Интернета больше ничего нет, и возможностей других тоже нет.

— Какой регион у нас самый обделенный в плане Интернета?

— Наверное, самый проблематичный — там, где только спутниковый Интернет. Он есть, но он по объективным причинам дорогой. Поэтому у нас есть задача без Интернета доставить контент до пользователя. Например, иметь возможность закачать на флешку, прийти домой и уже дома или, точнее, вне школьных стен поработать с ним. Для этого нужны новые решения, которые позволяли бы это делать.

— Чтобы иметь доступ к контенту без Интернета?

— Да. И нужна возможность воспроизводства: то есть закачали материалы на школьный сервер и затем размножили. Вот это тоже очень важная на сегодняшний день задача, потому что не во всех регионах мы добьемся того, что сразу будет все в полном объеме.

— Федеральный проект продлится до 2024 года, что нужно для участия в нем? По каким критериям будет вестись отбор?

— Должна сказать, что многие субъекты уже запустили в своих образовательных учреждениях цифровую образовательную среду. То есть закупили оборудование, реализовали много компонентов среды.

— Какие компоненты считаются основными, кроме оборудования?

— В основном как раз оборудование. Серверы, компьютеры, мультимедийное оборудование, ну и плюс Интернет. Не только точка доступа, но и локальная сеть внутри школы. Многие школы привыкли: есть два кабинета информатики, и этого достаточно. А мы ставим задачу шире: Интернет должен быть не только на уроках информатики, но и на других образовательных предметах. Поэтому локальная сеть — это очень важно.

Ну и, конечно же, серверная, которая позволит фиксировать объемы загружаемого контента, число пользователей этим контентом. По этим критериям будут приниматься заявки и будет проведен отбор субъектов федерации, которые примут участие в пилотном проекте.

— А как быть с отчетностью?

— Регионы-участники эксперимента должны будут разработать и согласовать с Министерством просвещения и Министерством цифрового развития свои региональные планы мероприятий. Соответственно, они согласовывают и двигаются по реализации дорожной карты. Плюс ежегодно в апреле формируется доклад правительства по промежуточным итогам реализации эксперимента.

— То есть к апрелю должна быть какая-то информация, первые выводы?

— Да, до 1 апреля уже будет понятно, что отбор проведен, выяснится, кто непосредственно участвует, уже частично согласованные дорожные карты. Все эти мероприятия так или иначе должны лечь в основу аналитического отчета.

Бой с бумажной волокитой переходит в цифру

— Кстати, о контенте. Как избежать критики качества представленных материалов?

— Оценка любого учебного материала всегда сталкивается с такой проблемой. Но могу вас заверить: весь контент должен пройти экспертную проверку ведущими научными организациями в нашей стране и соответствовать всем требованиям.

Над проектом работает фактически вся система образования: Минпросвещения, Минцифры, регионы, школы, учителя, родители, научные и методические центры и учреждения, в том числе мы. Пример такого соответствия: урок на РЭШ не только полностью соответствует учебникам в печатной форме по содержанию и стилистике оформления, но и представлен в объеме, который предусмотрен СанПиН в отношении допустимого времени использования цифровых технологий.

Но мы должны понимать, что техника не может заменить педагога. Наша задача — за счет цифровых технологий снять нагрузку с учителей, чтобы они могли больше посвящать время обучению и воспитанию каждого ребенка. А главное, дать цифровой инструмент учителю для создания любой сложности урока.

— Вопрос по цифровизации управленческих решений в сфере образования. Расскажите, из чего будет формироваться окончательный вариант предлагаемого «цифрой» решения? Приведите, пожалуйста, пример.

— В первую очередь — снятия бумажной нагрузки с учителей. Любая отчетность, в том числе электронные журналы, дневник, должны не для формальности заполняться, а быть инструментом управления качеством образовательного процесса, на них должна строиться аналитика.

— Разделение детей на группы: талантливые, с ограниченными возможностями, находящиеся на домашнем обучении — как это может определить ЦОС?

— Дети, находящиеся на домашнем обучении, — это не только дети, например, с проблемами здоровья. Сегодня в случае, если в школе болеет более 20 процентов детей, например простудой, всю школу переводят на домашнее обучение. Наша задача как федерации — обеспечить бесплатное и качественное образование для всех детей вне зависимости от того, посещают они школу или нет.

Талантливые дети должны иметь возможность получить знания сверх учебного плана своей школы. Если раньше для этого школьники брали из библиотеки учебники вузов, то сейчас мы способы дать такому ребенку расширенный курс, например, физики или химии. Цифровые технологии помогут вернуться к пропущенным темам, изучить сложную тему с помощью разных педагогических технологий и методик, а также догнать учебную программу.

Для ребенка это в первую очередь возможность независимо от места проживания не только получить доступ к качественному образовательному контенту, но и расширять свои знания.

— Институт занимается разработкой образовательной платформы «Моя школа». В чем заключается ее инновационность? Какие возможности она открывает для современных школьников и их родителей, для педагогов?

— Это интересный и важный проект. Действительно, таких универсальных образовательных платформ, как «Моя школа», больше нет. Она создаст единое образовательное пространство, объединив возможности образовательных проектов и большое количество баз данных, серверов, школ, что в итоге облегчит взаимодействие родителей, учеников и педагогов.

Российский сервис видеоконференц-связи

— С начала пандемии спрос на видеосервисы вырос в разы. Все существующие ресурсы уязвимы. Было множество жалоб на иностранные платформы-аналоги.

— Нам действительно сегодня не хватает такого инструментария, как видеоконференц-связь, возможности проведения видеоконференций. Это тоже сегодня является важнейшей задачей, которую поставило Министерство просвещения. Это новый компонент, который ранее не обсуждался, но веяние времени говорит, что этим тоже надо заниматься.

— То есть у нас будет отечественная ВКС?

— Да.

— Это будет отдельный ресурс?

— Нет, видеосервис будет неотъемлемой частью цифровой образовательной среды. Такой опцией сможет воспользоваться любая школа, где есть устойчивый Интернет.

В рамках эксперимента уже в 2021 году практически по всей стране все школы будут оборудованы Интернетом, и устойчивая связь будет не только в кабинете информатики, но и на других предметах, где это будет необходимо. Министр просвещения анонсировал сервис под названием «Сферум».