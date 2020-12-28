Место на кладбище в Стамбуле продают за 266 тысяч долларов

Стамбул, 28 декабря. Жители Турции начали продавать участки на кладбище по ценам черного рынка на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Hurriyet.

По данным издания, в мегаполисе в среднем умирают около 70 тысяч человек в год. В связи с распространением COVID-19 эта цифра увеличилась почти в полтора раза, что привело к критической нехватке могил. На этом решили заработать недобросовестные граждане.

Официальная стоимость места на кладбище составляет от 100 до 37 400 турецких лир. Жители Стамбула придумали схему для легкого получения денег. Они скупают участки для погребения и потом перепродают их по ценам черного рынка.

Так, кусок земли площадью 17 кв. м. можно приобрести за два миллиона лир (19,5 млн рублей, или 266 тысяч долларов — прим. ФАН). Объявление размещено на одном из сайтов электронной коммерции.

Согласно официальному заявлению главы департамента кладбищ столичного муниципалитета Стамбула Айхана Коча, перепродажа участков невозможна, однако рекламные посты в Сети говорят об обратном.

Ежедневно в стране гибнут от COVID-19 около 250 человек. Это вынуждает их родственников в срочном порядке искать место для захоронения. В результате они обращаются к недобросовестным гражданам с целью покупки могил.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство Турции не в состоянии сдержать распространение коронавирусной инфекции. Введенного комендантского часа и масочного режима оказалось недостаточно для борьбы с заболеванием.