Эксперты выявили рост уровня травли в российском сегменте Интернета

С сентября по декабрь 2020 года в российском сегменте социальных сетей эксперты зафиксировали 897 эпизодов онлайн-травли (кибербуллинга) несовершеннолетних. Все эпизоды получили широкий общественный резонанс. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в компании, занимающейся безопасностью в Сети.

В каждом из эпизодов количество пассивных участников-наблюдателей составляло от пяти тысяч человек. В сентябре компания зафиксировала 362 эпизода кибербуллинга. Таким образом, к декабрю количество случаев онлайн-травли увеличилось в 2,5 раза.

«Мы видим, что ситуация с кибербуллингом ухудшается на протяжении всего 2020 года. При этом сегодня имеем дело с относительно новым явлением — кибербуллингом на заказ», — рассказала ФАН первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Она отметила, что такой заказ может быть в двух вариантах.

«Первый — коммерческий: дети могут в буквальном смысле за реальные деньги купить в даркнете услугу травли. Второй — общественный: агрессор находит на определенных сайтах своих единомышленников и вместе с ними атакует жертву», — пояснила Сутормина.

По мнению экспертов, общественный заказ является наиболее опасным. В результате такой травли страдают участники конфликта и все их окружение: родители, друзья, родственники. При этом, согласно опросам компании, только 7% родителей считают онлайн-травлю информационной угрозой для детей.

«Большинство не знает о ее существовании», — дополняет эксперт по кибербуллингу.

Основные площадки, на которых были зафиксированы эпизоды травли, — «ВКонтакте», YouTube, Instagram и TikTok.

«Вовлекаются в процесс не только жертва и агрессор, но и пассивные зрители. Те десятки тысяч, которые безмолвно и с ужасающим спокойствием наблюдают за физическим и ментальным насилием, демонстрируя толерантность к насилию с самыми опасными последствиями», — заявил ФАН член Общественного совета ГУ МВД по Московской области Павел Сорокин.

Необходимо принимать законодательные меры, считает эксперт.

«В законодательстве до конца не определены ни позиция, ни обязанности социальных сетей, которые могли бы блокировать соответствующий контент», — дополнил Сорокин.

По вопросу кибербуллинга ранее высказалась первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«В отличие от бумажных СМИ, которые могут дать опровержение, если распространяют ложную информацию, или можно изъять тираж, в Интернете информация распространяется молниеносно, и очень сложно ее оттуда убрать», — пояснила она.

По мнению Рукавишниковой, особенно опасен кибербуллинг для несовершеннолетних.

«Необходимо разрабатывать специальные методики работы как с родительским сообществом, со школьниками, так и с педагогами», — уверена сенатор.

Ранее департамент образования города Москвы сообщил, что более 3,5 тыс. московских преподавателей прошли обучение по кибербезопасности.

Госдума ввела уголовную ответственность за клевету в Интернете 23 декабря. По принятому закону, она будет наказываться штрафом от 500 тысяч до 3 млн рублей, обязательными работами на срок от 160 до 400 часов, принудительными работами на срок от двух до пяти лет, арестом на срок от двух до шести месяцев или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.