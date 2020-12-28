Капитан затонувшей «Онеги» не успел самостоятельно подать сигнал бедствия

Мурманск, 28 декабря. Автоматическая система успела передать находящимся поблизости судам о ЧП на «Онеге» с аварийного буя незадолго до крушения корабля в Баренцевом море.

По предварительным данным, получившие сигнал бедствия экипажи, подходящие к месту ЧП, не были спасательными. Сам капитан «Онеги» не смог заблаговременно сообщить о происходящем. В момент затопления на борту «Онеги» находились 19 человек, почти все они являются гражданами РФ, рассказал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта». К расследованию присоединилась транспортная прокуратура Мурманской области.

Двух членов экипажа удалось обнаружить живыми, одним из них оказался второй помощник руководителя «Онеги», второй работал на судне матросом сообщало Федеральное агентство новостей. Сведений о судьбе остальных членов экипажа пока нет.