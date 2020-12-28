Звезда фильма «Служебный роман» Алиса Фрейндлих попала в реанимацию

Санкт-Петербург, 28 декабря. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге. Знаменитость находится в реанимации.

Предположительно, у нее выявили коронавирус. Актриса находится в 122-й больнице им. Соколова уже несколько дней. Ближайший спектакль с участием Алисы Фрейндлих отменен. Информацию о госпитализации актрисы подтвердили в ее окружении.

В начале декабря знаменитости исполнилось 86 лет. Большой драматический имени Г. А. Товстоногова анонсировал показ документального фильма о ее жизни «Алиса. Волнение». Картина снята во время репетиций. Руководство театра выразило глубокое уважение к Алисе Фрейндлих.