Гололед в Турции привел к крупной аварии с участием микроавтобуса

Дюздже, 28 декабря. Крупная авария с участием микроавтобуса произошла на севере Турции, пишет Milliyet.

Инцидент случился в районе деревни Моллаоглы. Бахаттин С. перевозил на служебной машине рабочих текстильной компании, когда потерял управление и улетел в кювет. Автомобиль опрокинулся на бок.

На место ДТП прибыли экстренные службы: бригада скорой помощи, полиция и спасатели. При осмотре пассажиров медики зафиксировали травмы у девяти из 15 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Жандармы допросили водителя для установления точной причины аварии. По его словам, он не учел гололед на дороге, что и привело к съезду в кювет. Местные жители неоднократно жаловались в администрацию Дюздже из-за отсутствия средств борьбы с образованием льда на проезжей части. Их претензии остались без ответа.

Расследование на месте ДТП продолжается. Решается вопрос о возбуждении дела по факту нарушения ПДД.

Схожий случай зафиксирован в Анкаре 24 декабря. Обильные осадки и мороз привели к гололеду. В результате на уклонной дороге произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.