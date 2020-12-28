Экономист оценил идею о пошлинах на сталь для сдерживания цен на жилье

Рыночное ценообразование на зарубежных рынках и динамика роста цен на внутреннем российском рынке — это бездонная тема для анализа и настройки регуляторами оптимальных ценовых сценариев для российских потребителей и зарубежных заказчиков. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Экспортные пошлины

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на полгода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо замруководителя ведомства Андрея Цариковского, направленное в Минпромторг.

Таким образом ведомство отреагировало на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на рост цен на арматуру. Для стабилизации цен предлагается ввести пошлины как на сырье, так и на готовую продукцию. Так, если сбор на лом составит 15% от стоимости, то стальную заготовку обложат пошлиной в 13%, а саму арматуру — в 12%.

Виноваты девелоперы

Как отметил Андрей Лобода, рыночное ценообразование на зарубежных рынках и динамика роста цен на внутреннем российском рынке — это бездонная тема для анализа и настройки регуляторами оптимальных ценовых сценариев для российских потребителей и зарубежных заказчиков. Эксперт обратил внимание, что в большинстве своем производители продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и те же сталевары — это публичные компании очень крупного калибра. Значит, любые рыночные изменения в сторону роста того или иного актива они будут полностью использовать во благо капитализации собственного бизнеса.

«В настройке цен и дальнейшем их надзоре на российском рынке есть очень тонкая грань, за которую опасно переходить. Любое нерыночное ценообразование будет вести к перекосам и стремлению продать свою продукцию на тех рынках, где она стоит дороже. Одновременно введение ограничений на поставку стальной продукции на зарубежные рынки чревато частичным снижением доли этих рынков — российскую продукцию запросто вытеснят сталевары из Индии, Украины, Китая и других стран мира», — пояснил Андрей Лобода.

По словам экономиста, девелоперы вдруг обнаружили на исходе года рост цен на арматуру аж на 49%. Но это всего один из сотни ключевых стройматериалов, необходимых для строительства домов. А вот почему квартиры в новостройках в крупных городах подскочили в цене от 20% до 40% — очень хороший вопрос, требующий прозрачности в расследовании.

«Хотя и так все понятно: девелоперы бесцеремонно воспользовались государственной программой льготной ипотеки, кредиты стали доступнее, а цены на жилье — просто заоблачными. Так что арматура здесь используется как предлог. Сами хороши», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперт рассказал, что недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует медленней в цене. Несмотря на то, что лето весомо изменило рыночный сценарий (пандемия, заниженная ипотека и амплитудные скачки курса валют), ощутимое понижение стоимости недвижимости в аналитическом поле не наблюдается.