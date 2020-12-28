На затонувшем в Баренцевом море судне не было перегруза по рыбе

Архангельск, 28 декабря. Рыболовецкое судно «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, ходило только на короткие рейсы. Его вместимость по выловленной рыбе не позволяет ходить более 25 дней.

В порт судно должно было вернуться на третьей неделе января. После затопления «Онеги» следователи возбудили уголовное дело. В СК усмотрели состав преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

В момент инцидента на судне было 19 человек, двоих из них удалось спасти. Сейчас на месте происшествия работают еще три судна со спасателями. Судьба 17 человек пока неизвестна.

В качестве основной версии названо обледенение корпуса «Онеги». Транспортная прокуратура также проводит проверку, сообщал ФАН.