Затонувшее судно «Онега» в октябре проходило плановый ремонт

Мурманск, 28 декабря. Корабль «Онега», который утонул в Баренцевом море с 19 моряками, был построен в 1979 году и проходил плановый ремонт осенью.

После планового ремонта, который в октябре проходило судно «Онега», затонувшее неподалеку от Новой Земли, оно несколько недель простояло на карантине. Это было связано с тем, что в одном из составов экипажа моряк заразился коронавирусом, эту информацию выяснили журналисты Федерального агентства новостей.

Добавим, сегодня стало известно о затоплении корабля в Баренцевом море. Судно «Онега» могло уйти на дно из-за оледенения. На борту корабля находились 19 моряков. По предварительным данным, 17 человек погибли, двум людям удалось спастись.