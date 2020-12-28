Глава рыболовецкого колхоза-владельца затонувшей «Онеги» экстренно в летит в Мурманск

Мурманск, 28 декабря. Известие о затонувшем судне «Онега» заставило прервать отдых руководителя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина Андрей Заика. Его организация владеет траулером.

Редакция ФАН выяснила, что в момент происшествия топ-менеджер был за пределами Мурманской области. Сейчас он направляется с отдыха в областной центр. Ориентировочно, он прилетит в Мурманск утром 29 декабря.

На трагедию быстро отреагировал глава региона Андрей Чибис. Он поручил профильным министерствам оказать помощь семьям 19 моряков, которые находились на борту траулера, сообщал ФАН.

Судно затонуло с западной стороны архипелага Новая Земля. По основной версии, траулер пошел ко дну в результате оледенения корпуса.