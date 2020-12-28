Все члены экипажа затонувшего судна «Онега» оказались контрактниками

Архангельск, 28 декабря. Команда затонувшего в Баренцевом море судна «Онега» состояла из опытных моряков. Все члены экипажа являлись контрактниками, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

В момент затопления на судне находились 19 человек. Два моряка спасены, поиски остальных 17 продолжаются. К месту ЧП выдвинулись три спасательных борта.

Некоторое время назад журналисты Федерального агентства новостей сообщали, что транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения. Следователи СКР усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.