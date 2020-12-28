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Пять главных эротических подарков на Новый 2021 год Быка

Пять главных эротических подарков на Новый 2021 год Быка

Наступающий новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Хотя по китайскому календарю Бык сменит Крысу (хозяйку 2020-го) только 12 февраля, готовиться к встрече нужно заранее. Астрологи рекомендуют делать это уже в новогоднюю ночь.

Отметим, Бык, по мнению астрологов, — животное домовитое, семейное, но при этом яркие эмоциональные порывы ему не чужды. А психологи считают, что, если пара в новогоднюю ночь даст волю смелым фантазиям, высока вероятность, что удачно начавшийся год станет началом новой семьи.

ФАН опросил психологов и сексологов, а также наших читателей, какой эротический подарок на Новый год им кажется самым уместным. Предлагаем пять беспроигрышных вариантов.

Эротическое белье

Самым традиционным вариантом интимного подарка на Новый год считается эротическое белье. В этом подарке, конечно, есть лукавство. Даря набор белья, даритель явно планирует увидеть свою половинку в этом наряде в самое ближайшее время, по умолчанию — в новогоднюю ночь.

Психологи советуют, выбирая такой подарок, во-первых, не скупиться, а, во-вторых, не только реализовывать свои эротические фантазии, но и ориентироваться на сексуальные желания партнера (партнерши), о которых стоит узнать заранее.

Такой разговор, говорят специалисты, повышает доверие в паре и является отличным прологом к чему-то большему.

Пять главных эротических подарков на Новый 2021 год Быка

Секс-игрушка по выбору партнера

Магазины интим-товаров и профильные интернет-магазины предлагают большой выбор товаров для взрослых. И взрослым не стоит упускать возможность порадовать близкого человека чем-то оригинальным. Но, если в вопросе выбора эротического белья самодеятельность допускается, то выбор эротических игрушек нужно обязательно оговаривать заранее. Тут вопросы желания и приемлемости очень важны. Психологи предупреждают: неудачно выбранный и тут же опробованный на партнере (партнерше) девайс может привести не к укреплению и развитию отношений, а к разрыву.

Романтический вечер с совместным просмотром тематического видео

Естественно, такой вечер в новогоднюю ночь должен быть только для двоих. Вторая половинка оценит и сюрприз, и заботу: элегантно сервированный стол с соответствующим набором угощений, содержащих афродизиаки, а также просмотр тематического видео вполне могут привести к интересному продолжению. Тут главное — аккуратно выбирать уровень раскрепощенности видео, а также крайне осторожно обращаться с алкоголем, иначе романтика может обернуться конфузом.

Пять главных эротических подарков на Новый 2021 год Быка

Традиционный секс под елкой

Тут, как говорится, без затей. Секс под бой курантов всегда был в чести. Эта традиция имеет еще языческие корни (например, такие обряды до сих пор присутствуют у некоторых племен Океании). Так что это практически старая добрая классика, которая может стать для любящей пары милой новогодней традицией.

Предложение руки и сердца

По мнению опрошенных ФАН читателей, если отношения вышли на уровень, когда можно думать о создании семьи, предложение руки и сердца в новогоднюю ночь — идеальный вариант подарка. От кого исходит инициатива, неважно — главное, чтобы партнер был к этому морально готов. Поверьте, новогоднее предложение руки и сердца, сопровождаемое вручением кольца, станет отличной семейной легендой, которую потом можно будет рассказать детям и внукам.

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