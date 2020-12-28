Пять главных эротических подарков на Новый 2021 год Быка

Наступающий новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Хотя по китайскому календарю Бык сменит Крысу (хозяйку 2020-го) только 12 февраля, готовиться к встрече нужно заранее. Астрологи рекомендуют делать это уже в новогоднюю ночь.

Отметим, Бык, по мнению астрологов, — животное домовитое, семейное, но при этом яркие эмоциональные порывы ему не чужды. А психологи считают, что, если пара в новогоднюю ночь даст волю смелым фантазиям, высока вероятность, что удачно начавшийся год станет началом новой семьи.

ФАН опросил психологов и сексологов, а также наших читателей, какой эротический подарок на Новый год им кажется самым уместным. Предлагаем пять беспроигрышных вариантов.

Эротическое белье

Самым традиционным вариантом интимного подарка на Новый год считается эротическое белье. В этом подарке, конечно, есть лукавство. Даря набор белья, даритель явно планирует увидеть свою половинку в этом наряде в самое ближайшее время, по умолчанию — в новогоднюю ночь.

Психологи советуют, выбирая такой подарок, во-первых, не скупиться, а, во-вторых, не только реализовывать свои эротические фантазии, но и ориентироваться на сексуальные желания партнера (партнерши), о которых стоит узнать заранее.

Такой разговор, говорят специалисты, повышает доверие в паре и является отличным прологом к чему-то большему.

Секс-игрушка по выбору партнера

Магазины интим-товаров и профильные интернет-магазины предлагают большой выбор товаров для взрослых. И взрослым не стоит упускать возможность порадовать близкого человека чем-то оригинальным. Но, если в вопросе выбора эротического белья самодеятельность допускается, то выбор эротических игрушек нужно обязательно оговаривать заранее. Тут вопросы желания и приемлемости очень важны. Психологи предупреждают: неудачно выбранный и тут же опробованный на партнере (партнерше) девайс может привести не к укреплению и развитию отношений, а к разрыву.

Романтический вечер с совместным просмотром тематического видео

Естественно, такой вечер в новогоднюю ночь должен быть только для двоих. Вторая половинка оценит и сюрприз, и заботу: элегантно сервированный стол с соответствующим набором угощений, содержащих афродизиаки, а также просмотр тематического видео вполне могут привести к интересному продолжению. Тут главное — аккуратно выбирать уровень раскрепощенности видео, а также крайне осторожно обращаться с алкоголем, иначе романтика может обернуться конфузом.

Традиционный секс под елкой

Тут, как говорится, без затей. Секс под бой курантов всегда был в чести. Эта традиция имеет еще языческие корни (например, такие обряды до сих пор присутствуют у некоторых племен Океании). Так что это практически старая добрая классика, которая может стать для любящей пары милой новогодней традицией.

Предложение руки и сердца

По мнению опрошенных ФАН читателей, если отношения вышли на уровень, когда можно думать о создании семьи, предложение руки и сердца в новогоднюю ночь — идеальный вариант подарка. От кого исходит инициатива, неважно — главное, чтобы партнер был к этому морально готов. Поверьте, новогоднее предложение руки и сердца, сопровождаемое вручением кольца, станет отличной семейной легендой, которую потом можно будет рассказать детям и внукам.